Мудрый Хайям объяснил, почему глупо жить ради денег: 10 веков спустя еще актуальнее

Мудрые рубаи иранского поэта и философа Омара Хайяма сохраняют свою актуальность и в наши дни. Секрет его творчества заключается в уникальной манере обращения к читателю, направленной на осмысление жизненных ценностей.
Произведения Хайяма переведены на множество языков мира и находят отклик в сердцах миллионов людей. В частности, поэт высказывался о влиянии материальных благ:
Нелепы сундуки, набитые добром Под Мирозданья звезд расцвеченным ковром. Платить в последний миг не деньгами придется: Смерть взяток не берет и чистым серебром…
Мудрец подчеркивает, что человеческая жизнь конечна. Накопленные финансовые средства и прочее материальное имущество не могут быть перенесены за пределы земного существования.
К сожалению, размышления о духовной составляющей зачастую приходят к людям лишь в преклонном возрасте, в то время как большую часть жизни они посвящают накоплению богатства. Остается надеяться, что произведения Хайяма помогут осознать относительность материальных ценностей и научат более рационально использовать отпущенное время.
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