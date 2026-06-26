Городовой / Полезное / Мудрый Хайям объяснил, почему глупо жить ради денег: 10 веков спустя еще актуальнее
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет «второго купальника»: как избежать соли-наждачки и бактериального плена в отпуске Новости Петербурга
Накормила муравьев «кашей» – и легла спать: на утро нет ни одного вредителя – сгинет даже «царица» Полезное
«Алые паруса» без дождя и +27 в тени: Петербург ждет жаркая неделя с привкусом тропиков Новости Петербурга
Маяк для выпускников: как самый высокий небоскреб Европы отметит праздник вместе с Петербургом Новости Петербурга
Вместо сложных пирожных готовлю ленивый Наполеон: 15 минут — и все думают, что я готовил часами Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Мудрый Хайям объяснил, почему глупо жить ради денег: 10 веков спустя еще актуальнее

Опубликовано: 26 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям объяснил, почему глупо жить ради денег: 10 веков спустя еще актуальнее
Мудрый Хайям объяснил, почему глупо жить ради денег: 10 веков спустя еще актуальнее
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Мудрые рубаи иранского поэта и философа Омара Хайяма сохраняют свою актуальность и в наши дни. Секрет его творчества заключается в уникальной манере обращения к читателю, направленной на осмысление жизненных ценностей.

Произведения Хайяма переведены на множество языков мира и находят отклик в сердцах миллионов людей. В частности, поэт высказывался о влиянии материальных благ:

Нелепы сундуки, набитые добром Под Мирозданья звезд расцвеченным ковром. Платить в последний миг не деньгами придется: Смерть взяток не берет и чистым серебром…

Мудрец подчеркивает, что человеческая жизнь конечна. Накопленные финансовые средства и прочее материальное имущество не могут быть перенесены за пределы земного существования.

К сожалению, размышления о духовной составляющей зачастую приходят к людям лишь в преклонном возрасте, в то время как большую часть жизни они посвящают накоплению богатства. Остается надеяться, что произведения Хайяма помогут осознать относительность материальных ценностей и научат более рационально использовать отпущенное время.

Ранее мы рассказали, как продлить жизнь.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью