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Старый купол в современном хай-теке: «Фрунзенская» растет ввысь

Опубликовано: 27 июня 2026 01:27
 Проверено редакцией
Старый купол в современном хай-теке: «Фрунзенская» растет ввысь
Старый купол в современном хай-теке: «Фрунзенская» растет ввысь
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Станцию «синей» ветки закрыли в 2024 году, и работа там кипит.

Забудьте про скромный вестибюль, который был раньше. Теперь на этом месте растет огромное здание в семь этажей, сообщает телеграм-канал "Подземник".

Что уже сделали

Рабочие закончили первый этаж. Там будут эскалаторный зал и кассы. Со стороны двора здание будет полукруглым — этот контур уже отчетливо заметен.

Интересная деталь

Строители решили сохранить «привет из прошлого». Знаменитый исторический «бронекупол» старых касс не выбросили. Его аккуратно встроят в новый современный интерьер. Это будет выглядеть как минимум необычно.

Зачем станции семь этажей?

Всё просто: здесь разместится «мозговой центр» всей подземки — Единый диспетчерский центр. Отсюда будут управлять движением поездов по всему городу.

Когда поедем?

  • Для пассажиров «Фрунзенскую» откроют в 2027 году.
  • Диспетчеры заедут в свои кабинеты чуть позже — в 2029-м.

Развитие метро в Петербурге наконец-то ускорилось. Сейчас в городе работают сразу шесть проходческих щитов. Самый «молодой» из них недавно получил имя «Любовь».

Ранее «Городовой» рассказывал, что еще одна станция появилась в новых планах на 2030 год в петербургском метро.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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