Старый купол в современном хай-теке: «Фрунзенская» растет ввысь

Забудьте про скромный вестибюль, который был раньше. Теперь на этом месте растет огромное здание в семь этажей, сообщает телеграм-канал "Подземник".
Что уже сделали
Рабочие закончили первый этаж. Там будут эскалаторный зал и кассы. Со стороны двора здание будет полукруглым — этот контур уже отчетливо заметен.
Интересная деталь
Строители решили сохранить «привет из прошлого». Знаменитый исторический «бронекупол» старых касс не выбросили. Его аккуратно встроят в новый современный интерьер. Это будет выглядеть как минимум необычно.
Зачем станции семь этажей?
Всё просто: здесь разместится «мозговой центр» всей подземки — Единый диспетчерский центр. Отсюда будут управлять движением поездов по всему городу.
Когда поедем?
- Для пассажиров «Фрунзенскую» откроют в 2027 году.
- Диспетчеры заедут в свои кабинеты чуть позже — в 2029-м.
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