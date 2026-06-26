Плюс один: какая станция появилась в новых планах на 2030 год в петербургском метро

Вместо четырех станций, появятся пять.

Петербургское метро — это вечная тема для шуток и надежд. Но, кажется, лед тронулся. Власти обновили планы, и теперь они выглядят еще амбициознее.

Сюрприз на Лиговке

Главная новость — в 2030 году на новой «коричневой» ветке откроют не четыре станции, а пять. Внезапно в список добавили «Лиговский проспект-2», сообщает "Фонтанка".

Тут есть одна хитрость. Сначала этот объект строят как дополнительный выход для старой станции «Лиговский проспект» (оранжевая ветка).

Это нужно для пассажиров будущей скоростной железной дороги (ВСМ), которая свяжет Петербург и Москву.

Терминал ВСМ должен открыться в 2028 году, и чтобы люди не толпились, им сделают отдельный выход. А уже к 2030 году туда подведут пути «коричневой» линии, и это станет полноценной пересадочной станцией.

Метро до Пулково — это реально?

В плане губернатора снова появилось продление «красной» ветки до аэропорта. Сейчас это звучит как фантастика, но город закупает новые проходческие щиты.

Это огромные машины, которые роют тоннели. Обуховский завод уже вовсю их собирает. Новая техника должна ускорить стройку в разы.

Далекое будущее

Если заглядывать совсем за горизонт, то цифры такие:

В 2035 году хотят запустить еще 6 станций.

В 2036 году — еще 3.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Южная магистраль почти готова в Петербурге.