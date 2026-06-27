Девам - заряд бодрости, Скорпионам - покупки для дома: финансовый гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля - прогноз для каждого

Финансовый прогноз от портала "Городовой" на следующую неделю

Портал “Городовой” опубликовал финансовый гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля. Прогноз затронет все знаки Зодиака.

Овнам нельзя отказываться от предложений, которые им поступают, так как нужно успеть воспользоваться возможностью.

Тельцам необходимо проанализировать все траты, постараться сократить свои расходы и отказаться от глупых покупок.

Близнецы должны внимательно отнестись к документам, а также отказаться от заключения каких-либо сделок.

Ракам придется доказать, что они достойны места, на котором находятся, иначе их может ждать смещение с должности.

Львам следует держаться подальше от магазинов, так как они могут потратить много денег.

Девы получат заряд бодрости, который нужно направить в рабочие дела, что позволит прийти к успеху.

Весам предстоит научиться чему-то новому, поэтому нужно впитать в себя как можно больше информации.

Скорпионы должны совершить покупки, которые принесут пользу дому. Они будут удачными.

Стрельцам пора прислушаться к своей интуиции в денежных делах, что позволит выйти на новую ступень удачи.

Козерогам следует сделать подарки близким людям, заняться благотворительностью, так как позже это все вернется.

Водолеи познают гармонию и денежное изобилие в работе, поэтому стоит показать старания.

Рыбам следует подальше держаться от коллег, так как они могут навредить работе, начать завидовать успеху.

Ранее мы рассказали о денежном гороскопе на июль.