Путешествие в деревянный модерн Песочного: история дачных поселков близ Петербурга

Песочный — уголок с богатой историей, где в каждой из домов таится частичка начала XX века и атмосфера старого Петербурга.

Если хочется заглянуть в старину и увидеть красивые деревянные дома в стиле модерн, то стоит съездить в пригород Петербурга — поселок Песочный.

Это место не просто дачные домики, а настоящие шедевры архитектуры начала XX века с богатой историей и живой атмосферой.

Колония для дачников

История Песочного связана с семьей графа Левашова. Именно они вместе с князьями Вяземскими разметили свои земли под дачные участки, превратив бывшие угодья в место для отдыха.

Первое название — Графская колония — отражало суть поселения. За десять лет здесь выросли целые поселки с деревянными домами, многие из которых отличались изысканным стилем модерн, пишет Спутник.

Дача — летний дом с душой

В конце XIX — начале XX века в пригородах Петербурга случился дачный бум. Горожане с удовольствием уезжали на лето из города, чтобы отдыхать на природе.

Кто-то покупал дачи, кто-то снимал — но все старались, чтобы дом выглядел привлекательно. Чем красивее и уютнее дача, тем больше шансов найти арендаторов или чтобы сюда возвращались из года в год.

Это была настоящая борьба за внимание отдыхающих.

Социальная жизнь поселка

Песочный не был просто дачным районом, сюда переезжали на постоянное жительство благодаря хорошей транспортной доступности — близость к Петербургу и наличие железной дороги.

В поселке построили школы, почтовое отделение и даже храм для полноценной жизни далеко от городской суеты, пишет Зеленогорская библиотека.

Известные дачи Песочного

Дача Бухвалова — дом купца Ивана Васильевича, двухэтажный, с бильярдной и гостиной, хорошо сохранился и сейчас.

Дача Крылова строилась в 1910 году, но сильно пострадала от пожара.

Дом Садалиса на Школьной улице — памятник архитектуры.

Дом Макеевых — принадлежал театралу Каллисту Макееву.

Дом Исаевых — проект архитектора Григория Котенкова 1911 года, полностью отреставрирован, пишет protect812.com.

Как добраться

Путь до Песочного прост: на электричке от Финляндского вокзала за 27 минут или автобусом от метро проспект Просвещения. На автомобиле нужно проехать через КАД и Выборгское шоссе.