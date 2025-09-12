50 рублей за километр: петербургский депутат предложил платить россиянам за активность.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил платить россиянам по 50 рублей за каждый пройденный километр или выполненную норму физической активности.
Новая система поощрения за спорт
Парламентарий предлагает запустить федеральную систему SportID, которая будет вознаграждать граждан за физическую активность — будь то пробежка, велопрогулка или иное упражнение.
«Внутренняя валюта» за здоровье
По задумке, за каждый километр или выполнение другой нормы физической активности участник будет получать по 50 рублей во “внутренней валюте” платформы.
Эта “валюта” может быть потрачена на скидки, например, на абонемент в спортзал.