Городовой / Город / 50 рублей за километр: петербургский депутат предложил платить россиянам за активность.
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

50 рублей за километр: петербургский депутат предложил платить россиянам за активность.

Опубликовано: 12 сентября 2025 10:30
спортивная активность
50 рублей за километр: петербургский депутат предложил платить россиянам за активность.
globallookpress/Shatokhina Natalia

Предполагается, что система будет интегрирована с «Госуслугами», а фиксация активности будет осуществляться через фитнес-трекеры и мобильные приложения.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил платить россиянам по 50 рублей за каждый пройденный километр или выполненную норму физической активности.

Новая система поощрения за спорт

Парламентарий предлагает запустить федеральную систему SportID, которая будет вознаграждать граждан за физическую активность — будь то пробежка, велопрогулка или иное упражнение.

«Внутренняя валюта» за здоровье

По задумке, за каждый километр или выполнение другой нормы физической активности участник будет получать по 50 рублей во “внутренней валюте” платформы.

Эта “валюта” может быть потрачена на скидки, например, на абонемент в спортзал.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще