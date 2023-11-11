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Хватит резать крабовые палочки на салат: в этом горячем блюде они бесподобны

Хватит резать крабовые палочки на салат: в этом горячем блюде они бесподобны
Как приготовить оладьи из крабовых палочек

О мясе забудете на неделю.

Крабовые палочки незаслуженно нарекли продуктом, подходящим только для салатов и закусок. На самом деле они годятся и для горячих блюд. Из полуфабриката получаются вкусные и сытные котлеты, такие мягкие, что напоминают оладьи.

Вам понадобятся:

  • крабовые палочки — 200 г,
  • сыр — 100 г,
  • зеленый лук — 50 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • сметана — 2 ст. л.,
  • мука — 1 ст. л.,
  • растительное масло для жарки,
  • соль — по вкусу.

Натрите на крупной терке сыр и крабовые палочки. Лук порубите мелко. Смешайте эти ингредиенты, добавьте сметану, соль, муку и сырое яйцо. Сформируйте котлеты-оладьи и обжарьте на растительном масле. Лучше готовить блюдо под крышкой на не слишком сильном огне, советуют на портале Food.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Кулинария Рецепты
11 ноября 2023 13:15
Екатерина Палкина
Екатерина Палкина
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