Хватит резать крабовые палочки на салат: в этом горячем блюде они бесподобны

Крабовые палочки незаслуженно нарекли продуктом, подходящим только для салатов и закусок. На самом деле они годятся и для горячих блюд. Из полуфабриката получаются вкусные и сытные котлеты, такие мягкие, что напоминают оладьи.
Вам понадобятся:
- крабовые палочки — 200 г,
- сыр — 100 г,
- зеленый лук — 50 г,
- яйцо — 1 шт.,
- сметана — 2 ст. л.,
- мука — 1 ст. л.,
- растительное масло для жарки,
- соль — по вкусу.
Натрите на крупной терке сыр и крабовые палочки. Лук порубите мелко. Смешайте эти ингредиенты, добавьте сметану, соль, муку и сырое яйцо. Сформируйте котлеты-оладьи и обжарьте на растительном масле. Лучше готовить блюдо под крышкой на не слишком сильном огне, советуют на портале Food.
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