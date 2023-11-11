Хватит резать крабовые палочки на салат: в этом горячем блюде они бесподобны

Крабовые палочки незаслуженно нарекли продуктом, подходящим только для салатов и закусок. На самом деле они годятся и для горячих блюд. Из полуфабриката получаются вкусные и сытные котлеты, такие мягкие, что напоминают оладьи.

Вам понадобятся:

крабовые палочки — 200 г,

сыр — 100 г,

зеленый лук — 50 г,

яйцо — 1 шт.,

сметана — 2 ст. л.,

мука — 1 ст. л.,

растительное масло для жарки,

соль — по вкусу.

Натрите на крупной терке сыр и крабовые палочки. Лук порубите мелко. Смешайте эти ингредиенты, добавьте сметану, соль, муку и сырое яйцо. Сформируйте котлеты-оладьи и обжарьте на растительном масле. Лучше готовить блюдо под крышкой на не слишком сильном огне, советуют на портале Food.

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