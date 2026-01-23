Идеальное время для россиян — меняйте работу в этот сезон успеха

С февраля по апрель многие специалисты отмечают заметный рост активности на рынке труда. Как рассказала Мария Игнатова, возглавляющая исследовательское направление hh.ru, именно в этот период, после завершения зимних праздников, организации начинают реализовывать намеченные финансовые программы. Она пояснила: к марту во многих компаниях окончательно определяются бюджеты и приоритетные направления, что создает возможности для поиска новых сотрудников.

Такая динамика наиболее заметна в производственной сфере, финансах и ИТ-направлении. Особенности найма при этом сильно зависят от самого сектора. Например, в высокотехнологичных областях, таких как информационные технологии и телекоммуникации, спрос на специалистов более стабилен круглый год, однако максимальный набор персонала приходится на весну и осень, когда запускаются новые проекты.

К отраслям с ярко выраженной сезонностью можно отнести строительство и агропромышленность. Наибольшее количество вакансий здесь появляется в период с марта по октябрь, когда растет объем работ, связанных с посевными кампаниями, строительными процессами и сбором урожая. Различные этапы отделки помещений также способствуют увеличению числа предложений.

Торговая сфера и логистика отмечают собственные пики трудоустройства в декабре и январе. В эти месяцы перед новогодними праздниками традиционно растет спрос на временный персонал из-за увеличения объема заказов и доставки товаров. Туризм и гостиничный бизнес же особенно нуждаются в работниках в летний сезон отпусков и в зимние каникулы.

Мария Игнатова рекомендует соискателям следить за изменениями в требованиях к кандидатам по интересующим их специальностям. Она советует исследовать потребности работодателей, скорректировать резюме под востребованные компетенции и регулярно обновлять свои знания. Такой подход, по мнению эксперта, поможет повысить шансы на получение подходящей должности.

