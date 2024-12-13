Городовой / Общество / Императорские «гнезда»: где в городе на Неве найти дома, в которых жил Петр I
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Императорские «гнезда»: где в городе на Неве найти дома, в которых жил Петр I

13 декабря 2024 18:46
Императорские «гнезда»: где в городе на Неве найти дома, в которых жил Петр I
Императорские «гнезда»: где в городе на Неве найти дома, в которых жил Петр I
Фото Городовой.ру

А также остальные резиденции по всей стране.

Петр I оставил после себя не только реформы и новый взгляд на устройство государства, но и многочисленные резиденции, где он жил и работал. Каждый дом, дворец или даже землянка отражает уникальный характер и интересы императора. От роскошных дворцов до скромных хижин, эти места до сих пор хранят дух Петра Великого.

1. Голландский домик в Коломенском

Воссозданная копия дома из нидерландского Заандама, где Петр жил во время Великого посольства. Внутри восстановлены детали интерьера XVII века: камин, книги по географии и даже тесная кровать, на которой царь спал полусидя.

  • Интересный факт: Домик был построен в Нидерландах и переправлен в Россию в 2013 году.

2. «Первоначальный дворец» в Петербурге

Первый дом в новой столице, построенный в 1703 году. Сохранился благодаря специальному «футляру» из кирпича, возведенному в XIX веке.

  • Особенность: Здесь можно увидеть копию руки Петра и его личные вещи.

3. Зимний дворец Петра I

Роскошная резиденция на Адмиралтейском острове. До наших дней сохранились кабинет царя, его токарная мастерская и карнавальные сани.

  • Интересный факт: В одном из залов выставлена фигура Петра, созданная по его гипсовым слепкам.

4. Летний дворец Петра I

Построенный в 1714 году, этот дворец был любимым местом летнего отдыха царской семьи. Здание украшено барельефами, изображающими события Северной войны.

  • Особенность: Внутри сохранились токарный станок, картины и старинные печи.

5. Дворец в Стрельне

Загородная резиденция с огородом и пасекой. Именно здесь, по легенде, Петр впервые посадил картофель.

  • Интересный факт: Сегодня здесь хранится редкий портрет императора и его праздничный костюм.

6. Дом-музей Петра I в Вологде

Каменный дом XVII века, где Петр останавливался во время визитов в Вологду. Внутри сохранились старинные предметы, включая камзол царя и кубок Александра Меншикова.

  • Интересный факт: На фасаде сохранился герб голландских купцов Гоутманов, бывших владельцев дома.

7. Домик Петра I в Дербенте

Скромная землянка, где царь останавливался во время Персидского похода. Сейчас это музей с экспозицией найденных археологических артефактов.

  • Особенность: Вокруг домика установлен каменный павильон XIX века.

Каждое из этих мест позволяет погрузиться в эпоху Петра Великого и узнать больше о человеке, который навсегда изменил ход российской истории.

Новости по теме
Нетрезвый Дед Мороз и ель из бара: новогодние традиции, прижившиеся в городе на Неве благодаря Петру I Нетрезвый Дед Мороз и ель из бара: новогодние традиции, прижившиеся в городе на Неве благодаря Петру I 1 января 2025 08:33
Многие не знали, но не в честь Петра I: кому город на Неве обязан своим названием Многие не знали, но не в честь Петра I: кому город на Неве обязан своим названием 10 декабря 2024 20:02
Вокзалы Санкт-Петербурга: сколько их в городе на Неве Вокзалы Санкт-Петербурга: сколько их в городе на Неве 9 января 2025 21:01
«Город над вольной Невой»: история неофициального гимна Петербурга и его связи с «Зенитом» «Город над вольной Невой»: история неофициального гимна Петербурга и его связи с «Зенитом» 7 января 2025 08:31
Змеиный след Петербурга: мифы и магия в архитектуре — где найти «серпентарий» города Змеиный след Петербурга: мифы и магия в архитектуре — где найти «серпентарий» города 6 января 2025 12:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 2
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще