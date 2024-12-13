Императорские «гнезда»: где в городе на Неве найти дома, в которых жил Петр I

А также остальные резиденции по всей стране.

Петр I оставил после себя не только реформы и новый взгляд на устройство государства, но и многочисленные резиденции, где он жил и работал. Каждый дом, дворец или даже землянка отражает уникальный характер и интересы императора. От роскошных дворцов до скромных хижин, эти места до сих пор хранят дух Петра Великого.

1. Голландский домик в Коломенском

Воссозданная копия дома из нидерландского Заандама, где Петр жил во время Великого посольства. Внутри восстановлены детали интерьера XVII века: камин, книги по географии и даже тесная кровать, на которой царь спал полусидя.

Интересный факт: Домик был построен в Нидерландах и переправлен в Россию в 2013 году.

2. «Первоначальный дворец» в Петербурге

Первый дом в новой столице, построенный в 1703 году. Сохранился благодаря специальному «футляру» из кирпича, возведенному в XIX веке.

Особенность: Здесь можно увидеть копию руки Петра и его личные вещи.

3. Зимний дворец Петра I

Роскошная резиденция на Адмиралтейском острове. До наших дней сохранились кабинет царя, его токарная мастерская и карнавальные сани.

Интересный факт: В одном из залов выставлена фигура Петра, созданная по его гипсовым слепкам.

4. Летний дворец Петра I

Построенный в 1714 году, этот дворец был любимым местом летнего отдыха царской семьи. Здание украшено барельефами, изображающими события Северной войны.

Особенность: Внутри сохранились токарный станок, картины и старинные печи.

5. Дворец в Стрельне

Загородная резиденция с огородом и пасекой. Именно здесь, по легенде, Петр впервые посадил картофель.

Интересный факт: Сегодня здесь хранится редкий портрет императора и его праздничный костюм.

6. Дом-музей Петра I в Вологде

Каменный дом XVII века, где Петр останавливался во время визитов в Вологду. Внутри сохранились старинные предметы, включая камзол царя и кубок Александра Меншикова.

Интересный факт: На фасаде сохранился герб голландских купцов Гоутманов, бывших владельцев дома.

7. Домик Петра I в Дербенте

Скромная землянка, где царь останавливался во время Персидского похода. Сейчас это музей с экспозицией найденных археологических артефактов.

Особенность: Вокруг домика установлен каменный павильон XIX века.

Каждое из этих мест позволяет погрузиться в эпоху Петра Великого и узнать больше о человеке, который навсегда изменил ход российской истории.