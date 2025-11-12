«Проклятие» Синопской набережной: почему ее имя менялось 5 раз и что скрывается в домах

Синопская набережная — это не просто отрезок берега Невы. Это живая летопись Санкт-Петербурга, где каждый дом, каждое изменение названия хранит отголоски прошлого, сплетая воедино купеческое прошлое, военную славу и культурное наследие.

Истоки и переименования: долгий путь к «Синопской»

История набережной уходит корнями в середину XVIII века, тесно переплетаясь с основанием Александро-Невской лавры.

Первоначально, в конце XVIII столетия, этот участок был известен как Охтенская набережная. Такое название было связано с существовавшими здесь переправами через Неву — Большоохтенским и Малоохтенским.

XIX век принес череду перемен. Набережная меняла имена, становясь то Невской, то Невско-Рождественской. В 1820-е годы она даже фигурировала как «Набережная улица».

Примечательно, что до 1858 года нумерация домов велась в обратном, не современном нам направлении, что добавляет еще один штрих к ее многослойной истории.

Промышленное сердце и «хлебные» тайны

К 1887 году набережная получила название Калашниковской — в честь медо-пивоваренного завода купца Калашникова. К этому времени район превратился в важнейший промышленный центр.

Здесь располагался Петербургский речной порт, амбары и склады, а также знаменитая хлебная пристань. Отсюда рожь, пшеница и крупа отправлялись по Волге и системе каналов.

Часть современной Синопской набережной, известная как Амбарная улица, просуществовала с 1887 по 1970 год, прежде чем войти в состав нынешней магистрали.

Военная слава дарит новое имя

Современное название — «Синопская» — закрепилось лишь в 1952 году. Оно стало данью уважения героической победе российского флота в Синопском сражении, одном из ключевых эпизодов Крымской войны.

С новым именем преобразился и облик набережной. Строительство моста Александра Невского в 1960-е годы повлекло за собой реконструкцию участка от реки Монастырки до Херсонской улицы.

Был ликвидирован Калашниковский речной порт, снесены амбары, а берега Монастырки укреплены.

Эти преобразования позволили раскрыть величественный ансамбль Александро-Невской лавры, открыв его просторам Невы и придав ему современный вид.

Личности, творившие историю

Синопская набережная привлекала и известных личностей. В доме № 28, в юные годы, жил Николай Некрасов, приехавший в Петербург покорять литературный Олимп.

Дом № 34/36 с часовней Валаамского монастыря хранил реликвии Александра I.

Таким образом, Синопская набережная предстает не просто улицей, а настоящим музеем под открытым небом, где купеческое прошлое, военная доблесть и культурные вехи Петербурга сливаются в единую, неповторимую историю.