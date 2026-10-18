Индексация пенсий в 2027 году: на сколько увеличатся выплаты и какой будет прибавка

Чего ждать после двух индексаций

Пенсионные выплаты — тема, которая волнует многих. Новости об индексации всегда вызывают живой интерес: хочется понимать, на какую прибавку реально рассчитывать. По прогнозам экспертов, в 2027 году пенсионеров ждут сразу два повышения выплат.

Когда и насколько вырастут пенсии

По данным профессора Финансового университета Александра Сафонова, в 2027 году проведут две индексации:

1 февраля — на 6,8 % (предварительно, показатель могут скорректировать по данным Росстата);

1 апреля — дополнительно на 3,3 %.

Благодаря этим мерам средняя страховая пенсия к концу года приблизится к отметке в 29 900 рублей. При этом сумма прибавки у каждого будет индивидуальной — она напрямую зависит от текущего размера пенсии.

Что важно учитывать

Февральский процент не окончательный: его уточнят после публикации данных по инфляции за 2026 год. Повышение затронет и работающих, и неработающих пенсионеров — механизм индексации распространяется на обе категории.

Двойная индексация — значимая поддержка для пенсионеров. Даже примерный рост выплат помогает планировать бюджет и спокойнее смотреть в будущее. Главное — помнить, что итоговые цифры могут немного скорректироваться.

Мнение россиян

«Хоть и понемногу, но прибавляют — уже радует, можно чуть свободнее дышать», - рассказала Валентина Алексеевна из Москвы. «Главное, чтобы цифры в реальности совпадали с прогнозами, а не оставались на бумаге», - отметил Сергей Иванович из Рязани. «Две индексации лучше, чем одна: хоть какая-то защита от роста цен», - сообщила Ирина Викторовна из Саранска.

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