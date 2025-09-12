Новый закон для Петербурга: где в Петербурге в жилом доме будут продавать алкоголь

В Петербурге впервые легально разрешили ресторану, который находится в жилом доме, продавать алкоголь после 22:00. Им стал ресторан «Марчеллис» на улице Восстания.
Новый закон, вступивший в силу 1 сентября 2025 года поставил очень жесткие условия.
Чтобы получить право работать ночью и продавать алкоголь, заведение должно быть настоящим рестораном с полной инфраструктурой.
Официальный реестр
Уже создан официальный реестр таких ресторанов — туда вошло более 130 заведений, пишет ДП.
Однако нововведения серьезно сократили количество баров, которые могут продавать алкоголь ночью в жилых домах. Для городских жителей это плюс: меньше шума и больше порядка по ночам.