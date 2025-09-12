Городовой / Общество / Новый закон для Петербурга: где в Петербурге в жилом доме будут продавать алкоголь
Новый закон для Петербурга: где в Петербурге в жилом доме будут продавать алкоголь

Опубликовано: 12 сентября 2025 21:44
Бар
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU

Бары и рестораны в Петербурге, которые хотят работать ночью, должны соответствовать серьезным стандартам.

В Петербурге впервые легально разрешили ресторану, который находится в жилом доме, продавать алкоголь после 22:00. Им стал ресторан «Марчеллис» на улице Восстания.

Новый закон, вступивший в силу 1 сентября 2025 года поставил очень жесткие условия.

Чтобы получить право работать ночью и продавать алкоголь, заведение должно быть настоящим рестораном с полной инфраструктурой.

Официальный реестр

Уже создан официальный реестр таких ресторанов — туда вошло более 130 заведений, пишет ДП.

Однако нововведения серьезно сократили количество баров, которые могут продавать алкоголь ночью в жилых домах. Для городских жителей это плюс: меньше шума и больше порядка по ночам.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
