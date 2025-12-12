Городовой / Учеба / Иностранные мастера в Петербурге XVIII: как Растрелли, Кваренги и Камерон учили русских зодчих
Иностранные мастера в Петербурге XVIII: как Растрелли, Кваренги и Камерон учили русских зодчих

Иностранные архитекторы и художники создавали петербургскую школу в XVIII веке.

Иностранные мастера (преимущественно итальянцы, французы, немцы) были не просто наёмными исполнителями, а проводниками целых художественных школ и строительных технологий.

Они приезжали в Россию по контрактам, часто на долгие годы, и работали в условиях, которые одновременно давали огромные возможности (неограниченные ресурсы, масштаб задач, покровительство монарха) и создавали трудности (чуждый климат, иные материалы, незнакомая организация труда).

Их роль была тройной:

1. Проектировщики:

Они создавали генеральные планы, чертежи дворцов и соборов, привнося в Россию последние европейские стили (барокко Растрелли, классицизм Валлен-Деламота, Кваренги, Камерона).

2. Руководители строительства:

Они контролировали сложнейшие инженерные процессы на заболоченных грунтах, обучали артели русских каменщиков, плотников, лепщиков.

3. Учителя:

При них формировались первые поколения русских профессионалов.

Например, при строительстве Зимнего дворца работали тысячи русских мастеров, перенимавших опыт у итальянских штукатуров и лепщиков. В Академии художеств, основанной в 1757 году, преподавали приглашённые иностранцы, а лучших выпускников отправляли в пенсионерские поездки в Италию и Францию для совершенствования.

Результатом стал уникальный синтез: европейская художественная форма наполнялась русским содержанием и адаптировалась к местным условиям, рождая самобытный «петербургский стиль».

Автор:
Лариса Никонова
