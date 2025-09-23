Городовой / Общество / «Может все-таки на работу пойти?»: москвич пытается заставить магазины Петербурга кормить его за счет закона
«Может все-таки на работу пойти?»: москвич пытается заставить магазины Петербурга кормить его за счет закона

Опубликовано: 23 сентября 2025 22:00
Магазин
«Может все-таки на работу пойти?»: москвич пытается заставить магазины Петербурга кормить его за счет закона
globallookpress/ Elena Mayorova

Теперь суд должен объяснить жителю Подмосковья, имеет ли он право на бесплатные продукты.

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступил необычный иск: житель Московской области потребовал от сети продуктовых магазинов Северной столицы обеспечить его бесплатными продуктами.

Он настаивает, что сеть обязана заключить с ним договор именно на безвозмездное предоставление продуктов, пишет КП.

Почему мужчина требует бесплатные продукты

Истец утверждает, что отправил магазинам оферту — предложение заключить публичный договор, который остался без ответа.

Обратился мужчина к ООО «Агроторг». Под организацией работает сеть магазинов «Пятерочка».

Он считает, что право на такой договор у него есть, и по сути магазины нарушают его экономические, социальные и культурные права.

Более того, продукты мужчина требует не просто как личное прошение, а ссылается на «право на жизнь», гарантированное Всеобщей декларацией прав человека.

Реакция сети магазинов

Организация отказалась отвечать на иск. Теперь это дело будет рассматривать суд, исходя из гражданского законодательства, пишет forpost-sz.ru.

Отмечается, что такие случаи крайне редки и вызвали большой резонанс — не только в Петербурге, но и в других регионах.

Как отреагировало общество

По мнению юристов, принудительное заключение договора о бесплатной выдаче продуктов невозможно без согласия магазинов.

Закон требует, чтобы услуги оказывались на основе взаимного согласия, и никто не обязан работать себе в убыток.

Пользователи сети согласились с экспертами и отметили безрассудное поведение москвича.

«Из-за таких людей все суды перегружены»;

«Ответили бы ему: приезжайте и сами выберите, что вам понравится, по норме на одного человека. Он бы на дорогу туда-сюда разорился»;

«Ну здорово, проигравшая сторона оплачивает издержки. Может все-таки на работу пойти?» — возмутились россияне.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
