Больше не киснуть: врач раскрыла главные витамины против осенней хандры

Опубликовано: 10 ноября 2025 00:00
С наступлением коротких осенних дней врачи рекомендуют получать витамин D из специальных добавок для поддержания здоровья костей и иммунитета.

Врач-эндокринолог и специалист по питанию Наталья Ковалева объяснила, какие продукты следует включить в рацион, чтобы сохранить жизненные силы с наступлением холодов.

Эксперт в беседе со «Здоровье Mail» отметила, что в осенние месяцы особенно важно получать витамины для поддержания здоровья и иммунной защиты.

Особое внимание врач уделила необходимости потребления витамина D.

По словам Ковалевой, этот витамин помогает укреплять костную ткань и защищает организм от инфекций, а с уменьшением светового дня рекомендуется принимать его с помощью пищевых добавок.

Также специалист рассказал о роли витамина C для улучшения общего состояния и позитивного настроения.

Она добавила, что витамин C содержится в квашеной капусте, цитрусовых, облепихе, сладком перце, киви и различных зелёных овощах.

Врач указала, что витамины группы B необходимы для нормальной работы нервной системы и поддержания обмена веществ.

Среди их источников — мясо, печень, яйца, молочные продукты, цельнозерновые, орехи и бобовые.

Ковалева также напомнила о других важных правилах:

  • Достаточный сон
  • Прогулки на открытом воздухе
  • Физическая активность
  • Поддержка социальных контактов

Это, по словам врача, позволяет лучше переносить перемену времени года и поддерживать бодрость.

Ранее сообщалось, чем полезны разные осенние ягоды для укрепления организма. Клюква, брусника и облепиха помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему.

Автор:
Юлия Аликова
Город
