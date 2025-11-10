Больше не киснуть: врач раскрыла главные витамины против осенней хандры

Врач-эндокринолог и специалист по питанию Наталья Ковалева объяснила, какие продукты следует включить в рацион, чтобы сохранить жизненные силы с наступлением холодов.
Эксперт в беседе со «Здоровье Mail» отметила, что в осенние месяцы особенно важно получать витамины для поддержания здоровья и иммунной защиты.
Особое внимание врач уделила необходимости потребления витамина D.
По словам Ковалевой, этот витамин помогает укреплять костную ткань и защищает организм от инфекций, а с уменьшением светового дня рекомендуется принимать его с помощью пищевых добавок.
Также специалист рассказал о роли витамина C для улучшения общего состояния и позитивного настроения.
Она добавила, что витамин C содержится в квашеной капусте, цитрусовых, облепихе, сладком перце, киви и различных зелёных овощах.
Врач указала, что витамины группы B необходимы для нормальной работы нервной системы и поддержания обмена веществ.
Среди их источников — мясо, печень, яйца, молочные продукты, цельнозерновые, орехи и бобовые.
Ковалева также напомнила о других важных правилах:
- Достаточный сон
- Прогулки на открытом воздухе
- Физическая активность
- Поддержка социальных контактов
Это, по словам врача, позволяет лучше переносить перемену времени года и поддерживать бодрость.
Ранее сообщалось, чем полезны разные осенние ягоды для укрепления организма. Клюква, брусника и облепиха помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему.