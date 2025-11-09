Городовой / Город / Чудо по расписанию: в канун Рождества в Петербург прибудет поезд Деда Мороза — 6 января
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ждёте посылку? Берегитесь: фальшивая «служба доставки» — новая уловка мошенников Город
Больше не киснуть: врач раскрыла главные витамины против осенней хандры Город
Не мода, а диагноз: кому красное мясо придётся вычеркнуть из меню, а кому — урезать до минимума Город
Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети Общество
Потеплеет — и сразу промочит: Колесов о коротком визите тепла с дождём на предстоящей неделе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Чудо по расписанию: в канун Рождества в Петербург прибудет поезд Деда Мороза — 6 января

Опубликовано: 9 ноября 2025 23:33
Чудо по расписанию: в канун Рождества в Петербург прибудет поезд Деда Мороза — 6 января
Чудо по расписанию: в канун Рождества в Петербург прибудет поезд Деда Мороза — 6 января
Городовой ру

В текущем году поезд совершит маршрут протяжённостью свыше 20 тысяч километров, посетив 70 городов с разными программами мероприятий.

6 января в Санкт-Петербург прибудет праздничный поезд с российским Дедом Морозом. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании. Ключевой особенностью поезда является его оформление в виде зимней резиденции, где дети и взрослые могут пообщаться с главным героем зимних праздников.

В этом году маршрут включает более 70 городов по всей стране, а общая протяженность пути составит свыше 20 тысяч километров. Жителей и гостей на станциях ждут различные развлекательные мероприятия – от интерактивных программ до игр и театрализованных представлений. Организаторы подготовили не только масштабные, но и камерные встречи в зависимости от населённого пункта.

Состав поезда насчитывает несколько оригинальных вагонов. В их числе – приемная, где можно лично обратиться к Деду Морозу, зона игр и квестов с названием «Сказочная деревня», площадка для проведения спектаклей, вагон-кукольный театр, а также лавка с тематическими сувенирами. Для чаепитий предусмотрены буфет и ресторан, а рабочая команда размещается в спальных вагонах.

Новинкой этого года стал вагон под названием «Снежная Королева». В этом пространстве детей познакомят с тайнами зимы через загадки и задания, в которых им помогут волшебные персонажи. В конце программы каждый сможет встретиться с героиней известной сказки.

По итогам прошлого года крупнейших успехов поезд достиг именно в Санкт-Петербурге. Здесь праздничное мероприятие привлекло около 60 тысяч человек. Именно жители Северной столицы оказались самыми активными участниками поездки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью