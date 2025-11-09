Не мода, а диагноз: кому красное мясо придётся вычеркнуть из меню, а кому — урезать до минимума

В последние дни россияне получили рекомендации по ограничению и полному исключению некоторых видов мяса из ежедневного рациона. Оксана Михалева, кандидат медицинских наук, эндокринолог и диетолог, обратила внимание на различие между натуральным красным мясом и промышленно произведёнными мясными продуктами. Она сообщила, что к изделиям промышленного производства — таким как сосиски и колбасы — следует относиться особенно осторожно.
Специалист указала, что всем людям без исключения эти продукты лучше полностью исключить. Основанием для такой меры стало присутствие в них большого количества жиров, соли и консервантов, при отсутствии полезных свойств. Михалева отметила, что такие продукты не несут питательной ценности.
Ключевой рекомендацией для россиян старше пятидесяти лет стала необходимость ограничить употребление натурального красного мяса. Врач, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, рекомендовала не употреблять такой продукт чаще одного раза в месяц. В качестве альтернативных источников белка она советует рыбу, мясо птицы, молочные и растительные продукты.
Специалист объясняет подобные ограничения тем, что красное мясо богато холестерином, и его избыток может ускорить развитие атеросклероза, а также увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ещё одной важной причиной считается образование канцерогенных веществ при переваривании такого мяса, особенно у людей в возрасте, для которых механизмы защиты организма ослабевают. Возрастные изменения замедляют выведение опасных соединений, что может увеличить риск развития онкологических заболеваний.
Особое значение имеет способ кулинарной обработки: сваренное мясо вреднее, чем мясо, приготовленное на открытом огне или жареное.
«В отварном виде в нём содержится гораздо меньше вредных веществ, чем в жареном или приготовленном на открытом огне. Поэтому, например, шашлыки из красного мяса можно назвать наиболее небезопасным вариантом»,— добавила Михалева.
Международное агентство по изучению рака и Всемирная организация здравоохранения включили натуральное красное мясо во вторую категорию канцерогенной опасности, а продукты переработки — в первую, самую высокую группу. Дополнительное беспокойство вызывает содержание пуринов, что может привести к росту уровня мочевой кислоты. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность образования камней в почках, подагры и заболеваний суставов.
По словам Михалевой, красное мясо отличается значительной калорийностью. С возрастом обмен веществ человека замедляется, увеличивая риск набора лишнего веса. Однако она подчеркнула, что полный отказ от натурального красного мяса нежелателен, так как этот продукт остаётся ценным источником железа и незаменимых аминокислот.