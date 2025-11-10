Городовой / Город / Ждёте посылку? Берегитесь: фальшивая «служба доставки» — новая уловка мошенников
Ждёте посылку? Берегитесь: фальшивая «служба доставки» — новая уловка мошенников

Опубликовано: 10 ноября 2025 00:30
Городовой ру

Пользователи получают письма и сообщения со ссылками на фальшивые сайты.

В последнее время были зафиксированы случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников несуществующих служб и сервисов доставки, чтобы получить доступ к данным банковских карт граждан через поддельные сайты.

Об этом сообщили представители управления полиции по Петербургу и Ленинградской области. Мошенники используют электронные письма и ссылки на такие ресурсы.

В содержании сообщений потенциальным жертвам рассказывают о якобы прошедшей регистрации или о необходимости выплаты за доставку.

После перехода по поддельной ссылке пользователю предлагают ввести реквизиты карты и номер телефона, объясняя это необходимостью подтверждения перевода средств.

Подобные сайты оформляются так, чтобы напоминать известные компании, используя похожие названия. Эксперты обращают внимание, что такие действия рассчитаны на то, чтобы человек меньше сомневался и предоставил личную информацию.

Специалисты советуют проявлять осторожность:

  • не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если речь идёт о выигрыше или выплате;
  • самостоятельно вводить адрес сайта через поисковик;
  • внимательно проверять, как написано доменное имя, поскольку злоумышленники часто допускают в нём орфографические ошибки.

Специалисты настаивают, что бдительность в подобных случаях — лучшая мера защиты от мошенников.

Автор:
Юлия Аликова
Город
