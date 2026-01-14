Историческому терминалу Пулково придётся ждать «второго дыхания» до следующего десятилетия

Руководство компании, управляющей аэропортом Петербурга, объявило о намерении начать масштабную перестройку здания терминала «Пулково-1» в 2030 году. Как сообщил генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, проект обновления будет направлен на улучшение комфорта и уровня обслуживания для пассажиров. Сейчас для нужд внутренних линий используется лишь четверть исторического объекта — 15 тысяч квадратных метров из имеющихся 60 тысяч.

Точная концепция обновления «Пулково-1» пока не готова, но, по словам Сергеева, существуют ясные представления о наиболее эффективном варианте реконструкции. Он отметил, что после реализации проекта полезная площадь терминала увеличится и превысит 50 тысяч квадратных метров. При этом необходимость подобных изменений обусловлена тенденциями в структуре потока путешественников.

В 2025 году услугами аэропорта воспользовались 20,7 миллиона человек, что практически повторяет показатели 2024 года. Статистика при этом отражает изменения: число пассажиров на международных направлениях выросло на 24% и приблизилось к 5 миллионам, а внутренний поток уменьшился примерно на 1 миллион, но остался значительным (15,9 миллиона).

Руководство аэропорта подчеркивает, что реконструкция станет актуальной только при соответствующем развитии пассажирских перевозок.

«В рамках реконструкции считаем целесообразным увеличить количество полезных площадей более чем до 50 тысяч квадратных метров», — пояснил Леонид Сергеев.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».