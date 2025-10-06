Городовой / Общество / Иваново: «русский Манчестер» или самый скучный город Золотого кольца?
Иваново: «русский Манчестер» или самый скучный город Золотого кольца?

Опубликовано: 6 октября 2025 13:00
Фото: Городовой.ру

Тот самый, где невест пруд пруди.

Иваново входит в маршрут Золотого кольца, но вокруг него всегда витает странное ощущение недосказанности. Одни туристы уверяют: «там смотреть нечего», другие находят в этом городе пласт истории, который делает его особенным. Попробуем разобраться, что Иваново может дать приезжему.

От села до «русского Манчестера»

Долгие годы Иваново было обычным селом, где ткали и торговали тканями. Всё изменилось в XVIII веке: здесь появляются мануфактуры, а после войны 1812 года город превращается в центр текстильной промышленности страны.

Уже в XIX веке его сравнивают с Манчестером, а революционные настроения рабочих делают Иваново символом борьбы.

Советская эпоха: столица конструктивизма

После революции город расцветает: здесь возводят целые ансамбли конструктивистской архитектуры. Вокзал, «дом-птица», фабрика-кухня, жилые дома — Иваново стал настоящим музеем советского авангарда под открытым небом.

По количеству памятников этого стиля город уступает лишь Москве и Петербургу.

Иваново сегодня

Но современный Иваново чаще вызывает грусть, чем восторг. Население убывает, промышленные гиганты стоят заброшенными, а набережная реки Уводь — упущенный шанс стать лицом города. Туристической инфраструктуры почти нет: даже сувенирных лавок для «Золотого кольца» здесь катастрофически мало.

Стоит ли ехать?

Иваново — не для тех, кто ждет ярких прогулочных маршрутов или идеально вычищенных центров. Это город-контраст: редкие жемчужины архитектуры и богатая история соседствуют с запустением и хаотичной застройкой, отмечают туристы на Irecommend.

Любителям авангарда и индустриального наследия Иваново может показаться настоящей находкой. Всем остальным — скорее разочарованием.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
