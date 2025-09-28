Городовой / Общество / «Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области

Опубликовано: 28 сентября 2025 22:30
Ореховно
Городовой ру

В Орехово обычно не бывает больших толп, так что прогулка обещает быть спокойной и приятной

Мало кто в России знает про этот удивительный уголок красоты — усадьбу Ореховно. Частный сад в европейском стиле открыт для публики в нашей стране.

Он находится в Псковской области, примерно в 200 километрах от самого Пскова в сторону Москвы. Это место впечатляет и завораживает всех, кто сюда приезжает впервые.

История создания

Ореховно — дело рук известного российского ландшафтного дизайнера Александра Гривко. Он часто бывал в Псковской области в детстве, здесь родилась и выросла его мама, пишет Фонтанка.

Позже семья купила здесь участок, чтобы построить дачу, но, к сожалению, мать Александра не дожила до окончания строительства.

В память о ней он решил превратить заброшенные огороды площадью в 5 гектаров в настоящий сад.

Главные особенности сада

Сад открыт для посещения с 2016 года, пишет pskovatmosfera.ru. Здесь можно увидеть:

  • Главный дом в виде мини-замка, построенного в нормандском стиле.

  • Разнообразные европейские сады: итальянский, английский и французский. Каждый уголок напоминает о дворянской эпохе с соответствующими постройками и скульптурами.

  • Каменный грот, который выглядит так, будто его построили несколько веков назад — отличное место для фотосессий.

  • Много уютных лавочек, где можно отдохнуть и полюбоваться пейзажами.

  • Скульптуры в старинном стиле — например, ангел на фоне идеально ровных крон деревьев.

Кроме европейских направлений сада, через небольшой белый мостик можно попасть в русский усадебный сад с готическим зданием.

Когда приезжать

Ореховно работает с 1 мая по 31 октября. В любое время с середины весны до поздней осени здесь можно увидеть цветы.

Например, в конце сентября цветут английские розы, а летом и весной здесь особенно красиво благодаря сочной зелени и ярким краскам.

Вход платный: от 350 рублей до 700, пишет Туристер.

«Красиво! Арка напоминает арку в Летнем саду в Питере. Денег не жалко на такую красоту, тем более поддерживать ее стоит денег», — пишут в Сети россияне.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
