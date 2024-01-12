Из остатков пельменного теста приготовите вкуснятину: бюджетный десерт покорит всех и каждого

Если после приготовления пельменей осталось немного теста, не спешите убирать его в морозилку или выбрасывать. Ненужную заготовку можно превратить в потрясающий десерт и сэкономить на покупке лакомства к чаю.

Вам понадобятся:

остатки теста — 200 г,

изюм — 50 г,

крахмал — 1 ч. л.,

вода — 200 мл,

сахар — 60 г,

мед — 1 ст. л.,

арахис — 50 г.

Тесто нужно тонко раскатать и нарезать на мелкие кусочки. Можно сложить его в несколько слоев, чтобы управиться быстрее. Затем получившиеся пластины необходимо обжарить во фритюре.

Далее берем изюм и замачиваем в 100 миллилитрах воды с крахмалом на пять минут. Спустя время его нужно промыть.

Теперь ставим на огонь сковороду со 100 миллилитрами воды, сыплем сахар и кладем мед. Примерно через восемь минут, когда вода немного выпарится, нужно бросить туда же поджаренные кусочки теста, изюм и арахис. Держать на огне всего минуту.

После берем стеклянную посуду для духовки и выстилаем дно пищевой пленкой. Сверху выкладываем все, что было на сковороде, ровняем и убираем на час в холодильник. Затем десерт можно разрезать и подавать к столу, передает автор Дзен-канала «Нафис Таомлар». Должно получиться подобие козинаков.

Источник фото: Дзен-канал «Нафис Таомлар»

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