К этому французскому гарниру даже мясо не нужно: от одного вида слюнки потекут

Нежный сливочный вкус французского гратена никого не оставит равнодушным. Этот сытный гарнир даже мясом дополнять не нужно, чтобы получить максимум удовольствия. Приготовить его очень просто, если дома есть духовка. Шеф-повар Андрей Сулима раскрыл все секреты в беседе с порталом «Городовой».

Вам понадобятся:

жирное молоко — 1 л,

картофель — 1,5 кг,

мускатный орех — 1,5 чайной ложки,

чеснок — 5–7 зубчиков,

сыр — 300–400 г,

сливочное масло — 15 г,

соль и перец по вкусу.

Картофель нужно почистить и нарезать на тонкие круглые слайсы. Посыпьте их солью, перцем, мускатным орехом и мелко нарезанным чесноком. Перемешайте и оставьте на 3–5 минут.

Молоко доведите до кипения и посолите. Отправьте туда картофельную заготовку. Доведите овощ до готовности, не забывая помешивать через каждые 5 минут. В конце выключите плиту, накройте кастрюлю крышкой и подождите 10 минут.

В это время смажьте форму для запекания сливочным маслом. Затем с помощью шумовки выложите в нее половину картофеля и разровняйте. Сверху посыпьте тертым ароматным сыром. Хорошо подходят голландский, чеддер, гауда или маасдам. Полейте содержимое небольшим количеством молочной смеси. Затем повторите еще один слой.

«Посыпаем верхушку сыром по всей поверхности и ставим запекаться в заранее разогретую духовку минут на 15–20. В идеале держать примерно 220–230 градусов. Корочка получается очень хрустящей», — добавил эксперт.

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