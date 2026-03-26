К какому району Санкт-Петербурга относится Павловск?

Павловск — город в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга. Он является внутригородским муниципальным образованием и входит в его административную структуру. Расположен примерно в 25 км к югу от центра Санкт-Петербурга и в 3 км к юго-востоку от города Пушкин — центра Пушкинского района.

Исторический контекст

История Павловска тесно связана с императорской семьёй. В 1777 году императрица Екатерина II подарила земли на берегах реки Славянки своему сыну, великому князю Павлу Петровичу (будущему императору Павлу I), по случаю рождения его первенца — великого князя Александра. Так появилось село Павловское, которое в 1796 году, после вступления Павла I на престол, получило статус города.

В разные годы дворцовый ансамбль Павловска принадлежал императрице Марии Фёдоровне, великим князьям Михаилу Павловичу, Константину Николаевичу, Константину Константиновичу и князю Иоанну Константиновичу.

В 1918–1944 годах город носил название Слуцк в честь революционерки Веры Слуцкой, но в январе 1944 года ему вернули историческое имя.

Административная принадлежность

До 1996 года Павловск имел статус отдельного города и не входил в городскую черту Санкт-Петербурга. В декабре 1996 года его включили в состав города, а в 1997–2003 годах он был центром отдельного района. В 2005 году Павловский район ликвидировали, а территория города вошла в состав Пушкинского района.

Сегодня в границы муниципального образования «Город Павловск» входят сам город, а также посёлки Динамо, ВИР, Пязелево, Гамболово, Попово и Грачёвка. Площадь муниципального образования составляет 3680 га.

Интересные факты

Дворцово-парковый ансамбль — главная достопримечательность Павловска. Он создан в стиле классицизма и признан выдающимся памятником зодчества и садово-паркового искусства. В 1990 году дворцово-парковый ансамбль и исторический центр города включили в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

