К концу 2025-го жизнь петербургских пенсионеров уже не будет прежней: какой ход задумали власти?

В Санкт-Петербурге реализуются программы, призванные создать благоприятные условия для пожилых жителей. Особое внимание уделяется мерам поддержки, которые позволяют старшему поколению оставаться активными и получать необходимую помощь.
Во всех районах города действуют специализированные центры соцобслуживания, которые обеспечивают комплексную помощь для граждан пожилого возраста.
Тем, кто испытывает трудности с передвижением или проживает один, предоставляется уход на дому: сотрудники помогают с уборкой, покупкой продуктов, приготовлением еды и выполнением гигиенических процедур.
Для желающих расширить круг общения существуют дневные отделения, где можно пообедать, поучаствовать в кружках и пообщаться с другими людьми.
Город поддерживает работу учреждений, где пожилые люди, нуждающиеся в постоянном уходе, получают проживание и уход в круглосуточных пансионатах.
Значительную роль играют и некоммерческие организации, которые проводят адресные выезды, предоставляют консультации юристов и психологов. Это делает систему социальной помощи более разнообразной и гибкой.
Медицинское обслуживание пенсионеров организовано по программе обязательного медицинского страхования.
В распоряжении пожилых людей бесплатное прикрепление к поликлинике, получение лекарств по рецептам и возможность пройти лечение у специалистов, в том числе в гериатрических отделениях, ориентированных на возрастные проблемы.
Основные сложности, которые отмечаются в городской системе здравоохранения: очереди к врачам, нехватка медицинского персонала и недостаток оборудования для удобства маломобильных посетителей.
Пенсионерам предоставляются льготы при пользовании всеми видами муниципального транспорта, что делает передвижение по мегаполису более доступным.
Наряду с этим власти развивают безбарьерную среду: устанавливаются заезды для колясок, используются пониженные бордюры и специальные плитки для людей с инвалидностью.
Однако сохраняются сложности в центральных районах города, где исторические здания и мощёные улицы затрудняют перемещение тем, у кого ограничены физические возможности.
Для старшего поколения открыты широкие возможности культурного отдыха. Многие учреждения культуры вводят специальные скидки и выделяют отдельные дни для бесплатного посещения музеев, театров и филармонии.
Это позволяет пожилым жителям активно участвовать в общественной жизни.
Образовательные программы пользуются спросом среди пенсионеров. «Университеты третьего возраста» и тематические кружки дают знания по компьютерной грамотности, иностранным языкам и творчеству.
Для желающих заниматься спортом или заводить новых знакомых работают парки и районные клубы, где практикуется скандинавская ходьба и проходят совместные мероприятия, сообщает Neva.Today.
Ранее сообщалось, что ноября пенсии вырастут до 17815 рублей. Ключевое изменение касается граждан, достигших 80-летнего возраста.