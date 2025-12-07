Городовой / Город / Кадры на вес золота: названа десятка отраслей с самым высоким спросом на специалистов — и в списке есть сюрпризы
Кадры на вес золота: названа десятка отраслей с самым высоким спросом на специалистов — и в списке есть сюрпризы

Опубликовано: 7 декабря 2025 20:27
Согласно итоговым данным, наибольшее количество вакансий в рейтинге пришлось на розничную торговлю, промышленность и строительный сектор.

В ноябре, по сообщению аналитической службы SuperJob, в России выше всего спрос на работников был отмечен в розничной торговле, промышленности и строительстве. Специалисты провели анализ базы открытых вакансий и составили десятку отраслей, где больше всего требуется персонал. На первой строчке оказался сектор ритейла, за ним следуют предприятия промышленности и производства, а на третьей позиции расположились строительство, проектные работы и деятельность на рынке недвижимости.

Четвертое место среди наиболее востребованных направлений занимает сфера, объединяющая перевозки, логистику, организацию складов и внешнеэкономические процессы. Туризм, гостиницы и общественное питание разделили между собой пятую позицию в списке. На шестом месте находятся информационные технологии, интернет и связь.

Работа в службах доставки сейчас занимает седьмую позицию по популярности. За ней идут медицина с фармацевтикой, а также сферы услуг, ремонтные и сервисные предприятия. Десятку завершает область, связанная с научными исследованиями и образованием.

По поводу востребованных профессий министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил:

«Самыми нужными в экономике сегодня становятся медсёстры, фельдшеры, акушеры, а также специалисты по обслуживанию: электромеханики, слесари, механики, наладчики, электромонтёры, автомеханики, операторы оборудования и промышленных установок».

В рамках Всероссийского кадрового форума в 2025 году были названы конкретные специальности, которые в настоящее время находят наибольший отклик у работодателей.

Вот перечень отраслей с самым высоким спросом на работников на данный момент:

  • Розничная торговля
  • Промышленность и производство
  • Строительство, проектные службы, недвижимость
  • Транспорт и логистика (включая внешнеэкономические связи)
  • Туризм, гостиницы, ресторанный бизнес
  • IT, интернет, связь
  • Службы доставки
  • Медицина и фармацевтика
  • Обслуживающие услуги и ремонт
  • Наука и образование
Автор:
Юлия Аликова
