Кадры на вес золота: названа десятка отраслей с самым высоким спросом на специалистов — и в списке есть сюрпризы

В ноябре, по сообщению аналитической службы SuperJob, в России выше всего спрос на работников был отмечен в розничной торговле, промышленности и строительстве. Специалисты провели анализ базы открытых вакансий и составили десятку отраслей, где больше всего требуется персонал. На первой строчке оказался сектор ритейла, за ним следуют предприятия промышленности и производства, а на третьей позиции расположились строительство, проектные работы и деятельность на рынке недвижимости.
Четвертое место среди наиболее востребованных направлений занимает сфера, объединяющая перевозки, логистику, организацию складов и внешнеэкономические процессы. Туризм, гостиницы и общественное питание разделили между собой пятую позицию в списке. На шестом месте находятся информационные технологии, интернет и связь.
Работа в службах доставки сейчас занимает седьмую позицию по популярности. За ней идут медицина с фармацевтикой, а также сферы услуг, ремонтные и сервисные предприятия. Десятку завершает область, связанная с научными исследованиями и образованием.
По поводу востребованных профессий министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил:
«Самыми нужными в экономике сегодня становятся медсёстры, фельдшеры, акушеры, а также специалисты по обслуживанию: электромеханики, слесари, механики, наладчики, электромонтёры, автомеханики, операторы оборудования и промышленных установок».
В рамках Всероссийского кадрового форума в 2025 году были названы конкретные специальности, которые в настоящее время находят наибольший отклик у работодателей.
Вот перечень отраслей с самым высоким спросом на работников на данный момент:
- Розничная торговля
- Промышленность и производство
- Строительство, проектные службы, недвижимость
- Транспорт и логистика (включая внешнеэкономические связи)
- Туризм, гостиницы, ресторанный бизнес
- IT, интернет, связь
- Службы доставки
- Медицина и фармацевтика
- Обслуживающие услуги и ремонт
- Наука и образование