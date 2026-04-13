Синоптики рассказали, каким будет начало лета 2026 года в регионах России: когда идти на пляж Полезное
Когда откроют станцию метро «Броневая» в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Петербургский HR-совет: когда говорить о прибавке к зарплате Город
Нарядный салат "Париж в снегу": никаких деликатесов, а вкус — как в ресторане Полезное
"Дубовое" как подошва сало не выкидываю: если не жуется — кидаю в кастрюлю и готовлю крышесносное блюдо Полезное
Как добраться из Санкт-Петербурга до ретропоезда в Карелии?

Опубликовано: 13 апреля 2026 13:40
 Проверено редакцией
поезд, рускеала
Как добраться из Санкт-Петербурга до ретропоезда в Карелии?
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Чтобы прокатиться на ретропоезде «Рускеальский экспресс» надо сначала доехать из Санкт-Петербурга до Сортавалы.

Путешествие в Карелию на ретропоезде «Рускеальский экспресс» — это не просто поездка, а настоящее путешествие во времени. Состав, стилизованный под дореволюционные пассажирские поезда, соединяет город Сортавала с Горным парком Рускеала, предлагая пассажирам окунуться в атмосферу конца XIX — начала XX века.

Как добраться из Санкт-Петербурга

Чтобы попасть на ретропоезд, сначала нужно добраться до Сортавалы. Ежедневно с Финляндского вокзала в 06:15 отправляется скоростной поезд «Ласточка». Время в пути — около 4 часов. В Сортавале «Ласточка» прибывает в 10:20.
«Рускеальский экспресс» отправляется из Сортавалы дважды в день: в 10:05 и 10:50. Время в пути до Горного парка Рускеала — около 1 часа. Обратный рейс отправляется в 17:00 и 18:45.

Особенности ретропоезда

Интерьер и атмосфера. Вагоны оформлены в стиле Николаевского экспресса, который курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом в конце XIX века. В купе можно увидеть старинные фотографии, мягкие диваны с обивкой из зелёной кожи и бархатные портьеры. Проводники одеты в стилизованную форму начала XX века.

Вагоны-рестораны. В составе есть два ресторана:

  • «Царский» — напоминает великосветский салон с изящными креслами, круглыми столиками, граммофоном и пианино. Здесь подают блюда карельской и европейской кухни: калитки с рыбой, фрикадельки с брусничным соусом, мясо по-петровски.
  • «Старорусский» — с обилием деревянной резьбы в оформлении потолка, настенного декора и мебели.

Также в поезде есть фотокупе с историческими декорациями для фотосессий и обзорный вагон с панорамными окнами.

Локомотив. Поезд тянет настоящий паровоз середины XX века. Чтобы организовать маршрут, специалисты восстановили 2,5 км старой железной дороги, а перрон на станции Сортавала стилизовали под старину — установили фонари, часы и скамейки.

Горный парк Рускеала

Конечная точка маршрута — Горный парк Рускеала, где находится знаменитый Мраморный каньон. Это заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, чьи отвесные скалы уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зелёную воду.

Входной билет в парк приобретается отдельно.

Интересные факты

  • «Рускеальский экспресс» — единственный в России регулярно курсирующий поезд на паровой тяге.
  • Запуск экспресса в 2019 году позволил увеличить турпоток в регион примерно на 20%.
  • Для обслуживания паровозов в Сортавале возродили единственное в России паровозное депо с действующим графиком движения. В нём ремонтируют локомотивы конца 40-х — начала 50-х годов, некоторым из которых в 2026 году исполнится 120 лет.
  • В период зимних каникул в расписании появляются дополнительные дневные рейсы туда и обратно.
Автор:
Пономарева Дарина
