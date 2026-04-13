Как добраться из Санкт-Петербурга до ретропоезда в Карелии?

Путешествие в Карелию на ретропоезде «Рускеальский экспресс» — это не просто поездка, а настоящее путешествие во времени. Состав, стилизованный под дореволюционные пассажирские поезда, соединяет город Сортавала с Горным парком Рускеала, предлагая пассажирам окунуться в атмосферу конца XIX — начала XX века.
Как добраться из Санкт-Петербурга
Чтобы попасть на ретропоезд, сначала нужно добраться до Сортавалы. Ежедневно с Финляндского вокзала в 06:15 отправляется скоростной поезд «Ласточка». Время в пути — около 4 часов. В Сортавале «Ласточка» прибывает в 10:20.
«Рускеальский экспресс» отправляется из Сортавалы дважды в день: в 10:05 и 10:50. Время в пути до Горного парка Рускеала — около 1 часа. Обратный рейс отправляется в 17:00 и 18:45.
Особенности ретропоезда
Интерьер и атмосфера. Вагоны оформлены в стиле Николаевского экспресса, который курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом в конце XIX века. В купе можно увидеть старинные фотографии, мягкие диваны с обивкой из зелёной кожи и бархатные портьеры. Проводники одеты в стилизованную форму начала XX века.
Вагоны-рестораны. В составе есть два ресторана:
- «Царский» — напоминает великосветский салон с изящными креслами, круглыми столиками, граммофоном и пианино. Здесь подают блюда карельской и европейской кухни: калитки с рыбой, фрикадельки с брусничным соусом, мясо по-петровски.
- «Старорусский» — с обилием деревянной резьбы в оформлении потолка, настенного декора и мебели.
Также в поезде есть фотокупе с историческими декорациями для фотосессий и обзорный вагон с панорамными окнами.
Локомотив. Поезд тянет настоящий паровоз середины XX века. Чтобы организовать маршрут, специалисты восстановили 2,5 км старой железной дороги, а перрон на станции Сортавала стилизовали под старину — установили фонари, часы и скамейки.
Горный парк Рускеала
Конечная точка маршрута — Горный парк Рускеала, где находится знаменитый Мраморный каньон. Это заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, чьи отвесные скалы уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зелёную воду.
Входной билет в парк приобретается отдельно.
Интересные факты
- «Рускеальский экспресс» — единственный в России регулярно курсирующий поезд на паровой тяге.
- Запуск экспресса в 2019 году позволил увеличить турпоток в регион примерно на 20%.
- Для обслуживания паровозов в Сортавале возродили единственное в России паровозное депо с действующим графиком движения. В нём ремонтируют локомотивы конца 40-х — начала 50-х годов, некоторым из которых в 2026 году исполнится 120 лет.
- В период зимних каникул в расписании появляются дополнительные дневные рейсы туда и обратно.