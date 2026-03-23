Городовой / Вопросы о Петербурге / Как добраться от Санкт-Петербурга до Рускеалы?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как добраться от Санкт-Петербурга до Рускеалы?

Опубликовано: 23 марта 2026 16:50
 Проверено редакцией
вода, горы
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
От Санкт-Петербурга до Рускеалы можно доехать на автомобиле прямо до места или через Сортавалу на поезде или автобусе. 

Расстояние от Санкт-Петербурга до Горного парка «Рускеала» в Карелии составляет около 290–310 километров. Добраться можно несколькими способами: на автомобиле, поезде или автобусе. Каждый вариант имеет свои особенности.

На автомобиле

Маршрут пролегает по трассе А-121 «Сортавала». Нужно выехать на Приозерское шоссе, доехать до Приозерска, затем двигаться в направлении Петрозаводска, проехать через Сортавалу и повернуть на посёлок Вяртсиля. Оттуда до Рускеалы останется совсем немного.

Время в пути — примерно 4–5 часов, в зависимости от трафика и состояния дорог. На большинстве участков дорога хорошая, но есть небольшой отрезок к северу от посёлка Кузнечное с разбитой грунтовкой.

На поезде

Прямой поезд из Санкт-Петербурга в Рускеалу не ходит. Сначала нужно доехать до Сортавалы, а оттуда — до парка на ретропоезде или такси.

Из Санкт-Петербурга в Сортавалу поезда отправляются с Финляндского вокзала. Один из вариантов — скоростной поезд «Ласточка», который идёт около 4 часов.

От Сортавалы до Рускеалы можно доехать на «Рускеальском экспрессе» — ретропоезде на паровой тяге. Он стилизован под начало прошлого века: вагоны с винтажной отделкой, ковровыми дорожками, кожаными сиденьями и ретро-фотографиями. В поезде есть вагон-ресторан. Расписание ретропоезда согласовано с рейсами «Ласточки».

На автобусе

Автобусы из Санкт-Петербурга в Сортавалу отправляются с Северного автовокзала (метро «Девяткино»). Время в пути — примерно 5–6 часов.

От Сортавалы до Рускеалы можно доехать на автобусе или маршрутке (если они есть в расписании), либо взять такси.

Автор:
Пономарева Дарина
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью