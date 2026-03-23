Как добраться от Санкт-Петербурга до Рускеалы?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Горного парка «Рускеала» в Карелии составляет около 290–310 километров. Добраться можно несколькими способами: на автомобиле, поезде или автобусе. Каждый вариант имеет свои особенности.
На автомобиле
Маршрут пролегает по трассе А-121 «Сортавала». Нужно выехать на Приозерское шоссе, доехать до Приозерска, затем двигаться в направлении Петрозаводска, проехать через Сортавалу и повернуть на посёлок Вяртсиля. Оттуда до Рускеалы останется совсем немного.
Время в пути — примерно 4–5 часов, в зависимости от трафика и состояния дорог. На большинстве участков дорога хорошая, но есть небольшой отрезок к северу от посёлка Кузнечное с разбитой грунтовкой.
На поезде
Прямой поезд из Санкт-Петербурга в Рускеалу не ходит. Сначала нужно доехать до Сортавалы, а оттуда — до парка на ретропоезде или такси.
Из Санкт-Петербурга в Сортавалу поезда отправляются с Финляндского вокзала. Один из вариантов — скоростной поезд «Ласточка», который идёт около 4 часов.
От Сортавалы до Рускеалы можно доехать на «Рускеальском экспрессе» — ретропоезде на паровой тяге. Он стилизован под начало прошлого века: вагоны с винтажной отделкой, ковровыми дорожками, кожаными сиденьями и ретро-фотографиями. В поезде есть вагон-ресторан. Расписание ретропоезда согласовано с рейсами «Ласточки».
На автобусе
Автобусы из Санкт-Петербурга в Сортавалу отправляются с Северного автовокзала (метро «Девяткино»). Время в пути — примерно 5–6 часов.
От Сортавалы до Рускеалы можно доехать на автобусе или маршрутке (если они есть в расписании), либо взять такси.