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На ПМЭФ подписали будущее: как маленькие стекольные цеха и стальной прокат стали опорой бюджета Ленобласти

Опубликовано: 3 июня 2026 17:17
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
На ПМЭФ подписали будущее: как маленькие стекольные цеха и стальной прокат стали опорой бюджета Ленобласти
На ПМЭФ подписали будущее: как маленькие стекольные цеха и стальной прокат стали опорой бюджета Ленобласти
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Важные соглашения для экономики Ленинградской области касаются промышленности.

На экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Ленинградская область вовсю подписывает важные бумаги.

Губернатор Александр Дрозденко объяснил «на пальцах», почему регион делает ставку на заводы и зачем нам нужен гигантский туристический квартал.

Заводы — это «паровоз» экономики

Дрозденко честно признался: он очень любит сельское хозяйство и туризм. Но кормит регион именно промышленность. Он сравнил её с паровозом, пишет online47.ru.

Логика простая: строятся высокотехнологичные заводы — бюджет наполняется налогами. А уже на эти деньги власть может помогать фермерам, строить дороги и поддерживать малый бизнес. Нет заводов — нет развития в других сферах.

Где ждать обновлений?

В лидерах по инвестициям сейчас два района — Всеволожский и Лужский. Там делают ставку на реальный сектор:

  • Металл и стройматериалы: будут выпускать специальные листы для складов и нужд нефтегазовой отрасли.
  • Стекло: это направление за 10 лет выросло из маленьких цехов в мощное производство. Спрос на российское стекло сейчас огромный.

Туристический город за 15 миллиардов

Помимо заводов, в области появится новое место для отдыха. Компания «Летний Город» планирует построить целый туристический квартал.

Цифры впечатляют:

  • 15 миллиардов рублей — столько вложат в проект.
  • 30 гектаров — площадь будущего курорта (это примерно 40 футбольных полей).
  • Инфраструктура: современные гостиницы и зоны отдыха.

Что в итоге?

Регион действует прагматично. Сначала создаются рабочие места в промышленности, чтобы у людей была зарплата, а у области — налоги.

А затем эти деньги вкладываются в комфортный отдых, чтобы нам было где провести выходные.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на ПМЭФ показали магический мир Севера .

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