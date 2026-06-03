На ПМЭФ подписали будущее: как маленькие стекольные цеха и стальной прокат стали опорой бюджета Ленобласти
На экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Ленинградская область вовсю подписывает важные бумаги.
Губернатор Александр Дрозденко объяснил «на пальцах», почему регион делает ставку на заводы и зачем нам нужен гигантский туристический квартал.
Заводы — это «паровоз» экономики
Дрозденко честно признался: он очень любит сельское хозяйство и туризм. Но кормит регион именно промышленность. Он сравнил её с паровозом, пишет online47.ru.
Логика простая: строятся высокотехнологичные заводы — бюджет наполняется налогами. А уже на эти деньги власть может помогать фермерам, строить дороги и поддерживать малый бизнес. Нет заводов — нет развития в других сферах.
Где ждать обновлений?
В лидерах по инвестициям сейчас два района — Всеволожский и Лужский. Там делают ставку на реальный сектор:
- Металл и стройматериалы: будут выпускать специальные листы для складов и нужд нефтегазовой отрасли.
- Стекло: это направление за 10 лет выросло из маленьких цехов в мощное производство. Спрос на российское стекло сейчас огромный.
Туристический город за 15 миллиардов
Помимо заводов, в области появится новое место для отдыха. Компания «Летний Город» планирует построить целый туристический квартал.
Цифры впечатляют:
- 15 миллиардов рублей — столько вложат в проект.
- 30 гектаров — площадь будущего курорта (это примерно 40 футбольных полей).
- Инфраструктура: современные гостиницы и зоны отдыха.
Что в итоге?
Регион действует прагматично. Сначала создаются рабочие места в промышленности, чтобы у людей была зарплата, а у области — налоги.
А затем эти деньги вкладываются в комфортный отдых, чтобы нам было где провести выходные.
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