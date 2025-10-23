Городовой / Город / Как Дягилевские сезоны нашли отражение в стекле Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ипотека под обещание: что должны сделать молодые семьи, чтобы взять выгодный кредит на жилье Общество
Как трофейные пушки из Турции превратились в колонну у Троицкого собора Город
Как изменить карьеру SEO-специалиста за один день: конференция в Москве Общество
«Тяжелый воздух» Петербурга: где скрываются самые грязные районы Город
Крокодилы, кино и 7 тысяч тонн стали: удивительные истории «Авроры» Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Как Дягилевские сезоны нашли отражение в стекле Петербурга

Опубликовано: 23 октября 2025 16:45
Бизнес-центр "Бенуа"
Как Дягилевские сезоны нашли отражение в стекле Петербурга
Городовой ру

Фасады этого здания вспоминают не индустрию, а искусство.

Бизнес-центр "Бенуа" построен в 2007–2008 годах на месте бывшего завода "Россия". Часть заводского каркаса включили в новое здание, сохранив память об индустриальном прошлом этой территории.

Так в составе бизнес-парка "Полюстрово" появился современный комплекс площадью почти 30 тысяч квадратных метров.

Балет на стекле

Главная деталь "Дома Бенуа" — его витражи. Фасад здания это панорамное стекло, в котором оживают эскизы Александра Бенуа к балету "Петрушка" (Дягилевские сезоны, 1911 год).

Художник жил неподалёку — на даче Кушелева-Безбородко, и архитектор Сергей Чобан решил вернуть искусство в этот пейзаж.

Для внутреннего фасада использован фрагмент одного из эскизов Бенуа, увеличенный до пиксельного масштаба — буквально "растворённый" в архитектуре.

Архитектура с памятью

В 2008 году "Дом Бенуа" признали лучшим новым зданием Петербурга по версии премии Made in Future. Это редкий пример, когда деловой центр говорит языком искусства, а не стекла и бетона.

Там, где когда-то стояли заводские корпуса, теперь отражается свет и тень "Петрушки" — символа Дягилевской эпохи, ставшего частью современного города.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще