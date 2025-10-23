Как Дягилевские сезоны нашли отражение в стекле Петербурга

Бизнес-центр "Бенуа" построен в 2007–2008 годах на месте бывшего завода "Россия". Часть заводского каркаса включили в новое здание, сохранив память об индустриальном прошлом этой территории.
Так в составе бизнес-парка "Полюстрово" появился современный комплекс площадью почти 30 тысяч квадратных метров.
Балет на стекле
Главная деталь "Дома Бенуа" — его витражи. Фасад здания это панорамное стекло, в котором оживают эскизы Александра Бенуа к балету "Петрушка" (Дягилевские сезоны, 1911 год).
Художник жил неподалёку — на даче Кушелева-Безбородко, и архитектор Сергей Чобан решил вернуть искусство в этот пейзаж.
Для внутреннего фасада использован фрагмент одного из эскизов Бенуа, увеличенный до пиксельного масштаба — буквально "растворённый" в архитектуре.
Архитектура с памятью
В 2008 году "Дом Бенуа" признали лучшим новым зданием Петербурга по версии премии Made in Future. Это редкий пример, когда деловой центр говорит языком искусства, а не стекла и бетона.
Там, где когда-то стояли заводские корпуса, теперь отражается свет и тень "Петрушки" — символа Дягилевской эпохи, ставшего частью современного города.