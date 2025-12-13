Как москвичи на самом деле относятся к Петербургу: признание исполнительного директора АТОР

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о восприятии Санкт-Петербурга москвичами. Она отметила, что жители столицы не относятся к городу безразлично. По её словам, у москвичей эмоции к Петербургу либо очень тёплые, либо они не находят в нём ничего привлекательного.
«Москвичи относятся к Петербургу как к опере. Классической опере. Не существует равнодушных – либо очень любят, либо не понимают. Третьего не дано», — сказала Ломидзе.
Ломидзе также выделила высокий уровень сервиса и стремление возвращаться в Петербург среди туристов. Кроме того, она подчеркнула, что культурная атмосфера Северной столицы остаётся её отличительной особенностью.
Говоря о развитии городов, она отметила, что Москва за последние годы заметно преобразилась с точки зрения удобства для приезжих: город стал более отзывчивым и понятным для туристов. В то же время, по мнению Ломидзе, в Санкт-Петербурге высокий уровень сервиса присутствовал изначально и сохраняется до сих пор. Она пояснила, что город на Неве остаётся символом качественного обслуживания для гостей.