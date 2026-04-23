Вопросы о Петербурге / Как называется мост с грифонами в Санкт-Петербурге?
Как называется мост с грифонами в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 23 апреля 2026 11:05
 Проверено редакцией
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
В Санкт-Петербурге мост с грифонами — это Банковский мост, пешеходный переход через канал Грибоедова в Центральном районе. Он соединяет Казанский и Спасский острова и известен своими уникальными скульптурами крылатых львов, которые часто ошибочно называют грифонами.

История и конструкция

Мост был построен в 1825–1826 годах по проекту инженера Вильгельма Треттера. Его открытие состоялось 24 июля 1826 года, и в тот день по нему прошли более 9 тысяч человек. Название связано с расположенным рядом зданием Государственного ассигнационного банка (сейчас там находится Санкт-Петербургский государственный экономический университет).

Банковский мост — один из трёх сохранившихся в Петербурге пешеходных цепных мостов (наряду с Львиным и Почтамтским). Его конструкция представляет собой однопролётный балочный мост длиной около 28 метров и шириной 3,1 метра. Пролётное строение состоит из двух коробчатых балок, сваренных из швеллеров, а роль пилонов выполняют чугунные рамы, декорированные скульптурами.

Скульптуры крылатых львов

Главной достопримечательностью моста стали четыре скульптуры крылатых львов работы скульптора П. П. Соколова. Эти мифические существа, ранее встречавшиеся только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в таких крупных размерах для украшения улицы.

Некоторые детали о скульптурах:

  • высота каждой фигуры — около 2,85 метра;
  • тела львов отлиты из чугуна, крылья отчеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом;
  • в львиные головы встроены полусферические светильники, которые освещают мост;
  • работа над созданием моделей длилась с мая по сентябрь 1825 года, также были изготовлены алебастровые формы.

Изначально фигуры хотели чеканить из медных листов, но в итоге отлили из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе.

Реставрация и сохранение

К концу XIX века мост значительно пострадал: позолота почти стёрлась, фонари были разбиты, а художественную чугунную решётку заменили на простую металлическую. Реставрационные работы начались в 1952 году. В ходе последующих реконструкций заменяли деревянные прогоны на стальные, обновляли позолоту декоративных деталей, чинили освещение и т. д..

Последняя масштабная реставрация проходила с января 2017 года по июнь 2019 года. Скульптуры грифонов сняли с постаментов и отправили в мастерскую, где им вернули исторический облик: перекрасили из зелёного в цвет патинированной бронзы, покрыли антивандальным покрытием и новой позолотой. Торжественное открытие обновлённого моста состоялось 19 июня 2019 года.

Сегодня скульптурные композиции на мосту находятся на музейном учёте в Государственном музее городской скульптуры и включены в Музейный фонд Российской Федерации.

Легенды и приметы

С крылатыми львами Банковского моста связана городская легенда. Многие верят, что грифоны помогают разбогатеть или решить проблемы с финансами и бизнесом. Существует несколько версий того, что нужно сделать, чтобы желание сбылось: потереть лапу льву, засунуть монетку или записку с пожеланием в пасть или под лапу, пройти по мосту, прижав купюры к голове или тряся мелочью в карманах, поцеловать льва в хвост.

Ещё одна примета гласит, что у того, кто потрёт левое бедро грифона, расположенного ближе к Казанскому собору, сбудется заветная мечта, даже не связанная с деньгами.

Автор:
Пономарева Дарина
