Как Нева становилась Иорданом: 19 января в истории Петербурга

Санкт-Петербург, город, где встречаются наука, искусство и государственность, хранит в своей истории множество знаменательных дат.

19 января — день, богатый на события, от основания одного из старейших научных обществ до драматических моментов войны и триумфального света, озарившего мосты.

1817: Рождение традиций

Начало года в Петербурге ознаменовалось важным научным событием. 19 января 1817 года было создано петербургское Минералогическое общество.

Это учреждение существует по сей день и по праву считается “одним из старейших минералогических обществ мира”, служа оплотом для исследователей земных недр.

1865: Портретист эпохи

Почти полвека спустя, 19 января 1865 года, в семье композиторов Серовых родился Валентин Александрович Серов. Будущий живописец и график, он прославился как непревзойденный мастер портрета.

Его тонкое видение человеческой натуры и блестящая техника сделали его одной из центральных фигур русского искусства.

1896: Церемония на Неве

Праздник Крещения всегда привлекал внимание горожан, и 19 января 1896 года город жил по устоявшемуся, величественному ритуалу. Согласно путеводителю Ф. В. Домбровского, на Неве, напротив Зимнего дворца, ежегодно сооружался храм.

“В храме служится молебен, а на галерее помещаются знамена гвардейских полков для окропления их святою водою”.

Церемония была зрелищной: после литургии в Зимнем дворце “Государь Император с Августейшими Членами Фамилии выходят на Неву”.

Кульминацией служил залп из Петропавловской крепости — “сто одним выстрелом” — в момент погружения креста в реку. После этого народ стремился к прорубям, чтобы умыться или взять домой освященную воду.

1916: Смена эпох

19 января 1916 года произошло событие, связанное с финансовой мощью империи. Торжественно открыто новое здание Главного Казначейства на Фонтанке, 70—72, построенное по проекту архитектора С. С. Корвин—Круковского.

Этот операционный зал, площадь которого превышала две тысячи квадратных метров, был “самым большим залом в дореволюционном Петербурге”.

Увы, имперскому величию было недолговечно — уже на следующий год, во время Октябрьской революции, здание Казначейства стало одной из первых целей революционных матросов и было разграблено.

1944: Военный триумф и пепел пригородов

Освобождение пригородов стало одним из самых тяжелых, но и самых радостных моментов блокады Ленинграда. 19 января 1944 года ознаменовалось двумя крупными военными успехами.

Первым — освобождением Петергофа. Советские войска, наступавшие южнее Ораниенбаума, застали ужасающую картину:

“картина полностью разрушенных ансамблей Петродворца, уничтоженного Большого Каскада, руины Екатерининского дворца”.

Восстановление этой несравненной красоты заняло десятилетия.

В тот же день завершились ожесточенные бои за Красное Село. Город был практически стерт с лица земли, но была взята Ропша.

В Русско-Высоцком соединились войска, наступавшие с разных направлений, что привело к логическому завершению операции:

“Кольцо вокруг петергофско-стрельнинской группировки Вермахта замкнулось”.

Этот день стал символом стойкости и началом возвращения пригородов к мирной жизни.

