Как отличить оригинал духов от подделки: простые, но важные правила

При выборе парфюма никто не застрахован от покупки подделки. Иногда даже сами магазины могут не знать о том, что продают не оригинальную продукцию. Чтобы не нарваться на фальшивку, стоит обращать внимание на некоторые детали.

Какие духи подделывают и почему это опасно

Чаще подделывают люксовые ароматы, но и среди более бюджетного сегмента иногда встречаются копии. Больше всего подделок у таких брендов, как Chanel, Dior, Gucci, Calvin Klein и Dolce&Gabbana. При этом аферисты подделывают самые популярные ароматы, а вот за редкие практически не берутся — прибыль от них будет небольшой, так что заниматься этим попросту невыгодно.

Увы, подделки отличаются не только упаковкой и менее стойким запахом, но и составом. Главная проблема заключается в высоком содержании опасных химических веществ и канцерогенов. Они могут спровоцировать головную боль или даже вызвать аллергическую реакцию.

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Как распознать фейковую продукцию

Есть не так уж много способов вычислить подделку еще до покупки. А все потому что флакон находится в запечатанной коробке, так что оценить цвет жидкости внутри, качество самого бутылька и запах можно только дома.

Поэтому чтобы максимально себя обезопасить, внимательно осмотрите коробку. Сам картон должен быть плотным и равномерно прокрашенным. На упаковке должна содержаться вся подробная информация: объем, страна производства, срок годности и состав.

К слову о составе. Допустимое содержание спирта в парфюмерной воде — до 85%, а в туалетной воде — не более 75%. Если цифры превышают указанные значения, от покупки лучше отказаться.

Помните, что вся информация должна быть четко напечатана и легко читаться. Печать низкого качества может указывать на тот факт, что перед вами дешевая копия.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Еще одна важная деталь — серийный номер. Он указывается и на коробке, и на флаконе. Вы можете зайти на официальный сайт производителя или воспользоваться любым онлайн-сервисом по проверке кодов, чтобы ввести цифры и увидеть информацию о продукте.

Если товар оригинальный, сайт сообщит вам об этом, предоставив всю необходимую информацию. А вот фальшивый код попросту не будет найден в базе.

Где лучше всего покупать парфюм

Конечно, иногда казусы могут случаться даже в крупных торговых сетях. Но все же авторизованные магазины бренда или большие универмаги более надежны, чем малоизвестные мелкие магазинчики.

Что касается онлайн-шопинга, то лучше отдавать предпочтение официальным интернет-магазинам бренда. А вот маркетплейсы в этом плане не лучший выбор, поскольку у покупателя нет уверенности в добросовестности продавца, а возможность осмотреть товар попросту отсутствует, пишет портал «‎Новый очаг».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru