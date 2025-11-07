Как оживят витрину Петербурга: Беглов раскрыл, что будет с фасадами по программе «Невский проспект»

В текущем году были отремонтированы 16 крыш и 14 фасадов, сообщил мэр города.

Губернатор Александр Беглов выступил на телевидении и сообщил о ходе обновления зданий по программе «Невский проспект».

Он отметил, что проект был запущен в 2024 году и объединяет ресурсы городского Фонда капитального ремонта и Комитета по охране памятников, сообщает 78.ru.

За 2023 год на главной улице города были приведены в порядок 29 крыш и 40 фасадов. С начала этого года завершён ремонт 16 кровель и 14 фасадов.

Приоритет отдан наиболее сложным и художественно значимым фасадам, площадь которых превышает 60 тысяч квадратных метров.

Глава города уточнил, что все работы выполняются с сохранением архитектурной подлинности и находятся под надзором специалистов.

«Все работы проводятся с учётом требований к сохранению исторического наследия и под строгим контролем профильных экспертов»,

— сообщил он.

Среди завершённых объектов — дом купца Епишкина, расположенный по адресу Невский проспект, 139. Здесь восстановлен профиль венчающего карниза, возвращены фигурные зеркала на первом этаже, а расцветка фасада тщательно подобрана.

Беглов сообщил, что жилищный комитет завершит ремонтные мероприятия в 2026 году. Для этого выделено почти 2 млрд рублей; эти средства пойдут на обновление 15 фасадов и девяти крыш.

Комитет по охране памятников намерен закончить восстановление многоквартирных домов с историческим статусом к 2027 году.

Губернатор обратил особое внимание на то, что поддержание зданий-памятников Петербурга не завершится с окончанием этой части программы. Он отметил, что работы на главной магистрали города — только часть гораздо большего по масштабам и уникального для всей страны проекта.

«Фасады и крыши Невского проспекта, который остаётся визитной карточкой Северной столицы, это лишь часть нашей большой и уникальной для России программы»,

— заметил Беглов.

Он добавил, что общая программа рассчитана до 2030 года и охватит 255 домов в исторической части города.

Ранее стало известно, что исторический облик Серебряных рядов на Невском проспекте должен быть полностью восстановлен в 2026 году.