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Как петербуржцам защитить собаку от догхантеров: четыре правила прогулок

12 декабря 2024 19:29
Как петербуржцам защитить собаку от догхантеров: четыре правила прогулок
Как петербуржцам защитить собаку от догхантеров: четыре правила прогулок
Legion-Media

За питомцем придется следить.

Охотники на собак, известные как «догхантеры», представляют серьезную угрозу для домашних питомцев. Они часто используют оружие или отравляющие вещества, чтобы причинить вред животным. Чтобы обезопасить вашего четвероногого друга, следуйте этим простым рекомендациям:

1. Не гуляйте там, где это запрещено. Чаще всего догхантеры оставляют отравленные приманки на детских и спортивных площадках, а также вблизи школ и детских садов.

2. Наденьте намордник. Этот простой аксессуар предотвратит поедание опасных предметов, содержащих яд. Главное правильно его выбрать. Важно, чтобы собака могла дышать через пасть, иначе нарушение терморегуляции животного не миновать.

3. Осмотрите территорию. Перед ослаблением поводка проверьте местность на наличие подозрительных продуктов или предметов. Если заметите что-то необычное, лучше подыскать другое место для выгула. Даже несколько вдохов токсичных испарений может хватить, чтобы навредить вашему питомцу.

4. Будьте внимательны к действиям любимца. Хотя следить за каждым движением собаки сложно, старайтесь контролировать ее поведение. Обращайте внимание на все подозрительные реакции питомца. Если пес с остервенением пытается что-то отрыть или унюхать и не реагирует ни на какие команды – это повод подойти и проверить все ли в порядке.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Домашние животные
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