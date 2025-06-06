Автопробег по-царски: чем запомнилось 6 июня в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга — это калейдоскоп интересных фактов, удивительных событий и ярких личностей. От царских резиденций до первых автомобилей — самое время погрузиться в захватывающее прошлое Северной столицы.

1710: «Новый Версаль» Петра I

В 1710 году Петр I сделал в своем, так называемом, поденном «Юрнале» запись:

«Царское величество изволило рассматривать место сада и назначить дело плотины, грота, фонтанов Петергофскому строению».

Так было положено начало созданию новой царской резиденции. Историки считают, что первые архитектурные наброски Петергофского садово-паркового ансамбля сделал сам император, вдохновленный блистательными победами русской армии над Швецией и роскошными королевскими резиденциями Парижа — Версалем, Марли, Шуази и Трианоном.

Идея Петра I была реализована к концу лета 1723 года, и на торжественной церемонии открытия Петергоф был назван «новым Версалем».

1806: От укреплений к «бульварной прессе»

В 1806 году началась перестройка Адмиралтейства под руководством архитектора Андреяна Дмитриевича Захарова. Были уничтожены старые укрепления, подъемные мосты и, как тогда писали, «приступлено к срытию части валов». Перестройка продлилась 17 лет, и, как писал поэт Константин Николаевич Батюшков:

«Адмиралтейство, перестроенное Захаровым, превратилось в прекрасное здание и составляет теперь украшение города… Вокруг сего здания расположен прекрасный бульвар, обсаженный липами, которые все принялись и защищают от солнечных лучей. Прелестное, единственное гульбище, с которого можно видеть все, что Петербург имеет величественного и прекрасного».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», интересно, что именно благодаря бульвару, разбитому вдоль Адмиралтейства, появилось выражение «бульварная пресса». Это место стало популярным среди столичной знати, а газетчики собирали здесь сплетни светской жизни.

1912: Первый автопробег и царская благодарность

В 1912 году Марсово поле заполнилось десятками автомобилей. Отсюда был дан старт испытательного пробега легковых машин.

Впервые, наряду с иностранными, в «испытании на прочность» принимали участие 19 российских автомобилей. Маршрут пролегал через Псков, Двинск, Вильно, Ковно, Гродно, Барановичи, Минск, Оршу, Смоленск, Вязьму, Юхнов, Москву, Тверь, Вышний Волочок и Новгород.

Протяженность маршрута составляла около 2843 верст, из них 1983 версты приходились на шоссе, а 860 верст составляли грунтовые дороги.

Автомобили проверялись по следующим признакам: прочность, выносливость, экономичность эксплуатации, а также способность проходить по шоссейным и грунтовым дорогам России.

Испытательный пробег финишировал 11 июня в Петербурге. В тот же день в Петергофе состоялся смотр участников рейда. Начальник Генерального штаба Яков Григорьевич Жилинский зачитал высочайший приказ:

«…государь император изволил остаться совершенно доволен бодрым и здоровым видом людей и отличным состоянием автомобилей …нижним чинам, участвовавшим в пробеге, объявляет свое царское спасибо и жалует, как строевым, так и нестроевым, имеющим шевроны, по 3 рубля, прочим – по 1 рублю на каждого».

Эти события стали частью истории и также повлияли на культуру города.