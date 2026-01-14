Городовой / Город / Как получить выплату от авиакомпании, если ваш чемодан исчез без следа?
Как получить выплату от авиакомпании, если ваш чемодан исчез без следа?

Опубликовано: 14 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Как получить выплату от авиакомпании, если ваш чемодан исчез без следа?
Городовой ру

Перевозчик обязан возместить расходы на приобретение необходимых вещей пассажиру, даже если его задержанный багаж был возвращён.

Если у пассажира пропал багаж, возможны три формы выплаты компенсации. Об этом сообщил юрист, специализирующийся на вопросах туризма, Эдуард Шалоносов во время своего выступления на радио. Вопреки распространённому мнению, сумма компенсации зависит от ряда факторов.

Потерпевший имеет право получить:

  • фиксированную выплату — до 600 рублей за каждый килограмм утраченного багажа,
  • страховое возмещение при наличии соответствующего полиса,
  • компенсацию фактически понесённых затрат.

Чтобы рассчитывать на возмещение, пассажиру следует оформить заявление о поиске багажа. Авиакомпания всегда несёт ответственность за утрату вещей, поскольку потеря может произойти из-за кражи или ошибочной отправки багажа в другой город или страну. Юрист обратил внимание, что отказ от страхования не всегда оправдан: «Полис обычно стоит значительно меньше, чем стоимость вещей в вашем чемодане», — подчеркнул он.

При обнаружении багажа перевозчик должен доставить его пассажиру лично и бесплатно, независимо от местонахождения получателя. Шалоносов отметил, что требовать самостоятельного получения багажа — незаконно, такой подход не соответствует действующему законодательству. Даже если чемодан возвращён, авиакомпания не освобождается от выплаты средств за необходимые предметы, которые человек был вынужден приобрести в ожидании своих вещей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
