Как поставить и когда убирать елку в Петербурге: советы для новогоднего уюта

Выбор елки – это один из главных этапов подготовки к Новому году. Благо, в Петербурге ее можно хоть купить на базаре, хоть срубить до самого 31 декабря. Хотя и тут есть свои нюансы.

Если вы решили выбрать хвойное дерево в кадке, приобретите его за 3-5 дней до установки. Сначала подержите дерево на застекленной лоджии или в прохладном месте, чтобы избежать резкого перепада температур. Это сохранит иголки и продлит жизнь елке.

А вот два других вопроса требуют более взвешенного подхода.

Где поставить елку?

Выбирайте место, где дерево будет радовать глаз и не мешать движению. В домах с детьми или домашними животными елку можно поставить на прочную подставку или стол, чтобы сохранить игрушки и избежать падений. Держите дерево подальше от отопительных приборов – это обезопасит праздник и сохранит свежесть хвои.

Когда убирать елку?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Вы можете убрать елку, когда она начнет осыпаться, или оставить до конца праздничных дней. Все зависит от вашего настроения и времени. Главное понимать, что вытаскивать иголки из коврового ворса сложнее, чем сметать с гладкой поверхности, пишет источник.