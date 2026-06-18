Народные приметы на 18 июня: что категорически запрещено делать в Дорофеев день

Православная церковь вспоминает святого мученика Дорофея Тирского. На Руси этот день окружали особые поверья.
Что можно делать 18 июня
Дорофеев день считался благоприятным для любых домашних и хозяйственных дел. Женщины занимались уборкой, готовкой, стиркой и работами в огороде, а мужчины ремонтировали и занимались строительством.
Особое внимание уделяли прополке грядок. По старинным поверьям, если удалить сорняки именно 18 июня, они долго не будут беспокоить хозяев участка.
Сон-траву в народе почитали как особенное растение. Её собирали ранним утром, пока на лепестках сохранялась роса. Высушенные растения использовали для различных обрядов и хранили как оберег.
Хорошей приметой считалось помогать окружающим, проявлять щедрость и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации.
Что нельзя делать 18 июня
С наступлением вечера старались не выходить без особой необходимости из дома. По народным поверьям, ночные прогулки в этот день могли принести болезни и неприятности.
Особое значение придавали снам. Увиденное ночью держали в тайне, поскольку считалось, что рассказанный сон может потерять свою силу или исполниться совсем не так, как ожидалось.
Под запретом находились ссоры, скандалы и выяснение отношений.
Нельзя было отказывать в помощи тем, кто просит поддержки. Согласно поверьям, равнодушие могло обернуться потерей достатка и жизненной удачи.
Также не советовали выносить из дома мусор, старые вещи и золу. Считалось, что вместе с ними можно случайно избавиться от благополучия и семейного счастья.
Народные приметы на 18 июня
- Ясная и солнечная погода обещает хороший урожай зерновых культур.
- Туман над водой предвещает богатый грибной сезон.
- Крик совы вечером или ночью считается предвестником дождя.
- Дятел активно стучит по деревьям — скоро изменится погода и начнутся осадки.
- Большое количество пауков указывает на продолжительное тепло.
Ранее мы писали о гороскопе для 4 знаков на 18 июня.