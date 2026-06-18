Народные приметы на 18 июня: что категорически запрещено делать в Дорофеев день

18 июня в народном календаре отмечается Дорофеев день.

Православная церковь вспоминает святого мученика Дорофея Тирского. На Руси этот день окружали особые поверья.

Что можно делать 18 июня

Дорофеев день считался благоприятным для любых домашних и хозяйственных дел. Женщины занимались уборкой, готовкой, стиркой и работами в огороде, а мужчины ремонтировали и занимались строительством.

Особое внимание уделяли прополке грядок. По старинным поверьям, если удалить сорняки именно 18 июня, они долго не будут беспокоить хозяев участка.

Сон-траву в народе почитали как особенное растение. Её собирали ранним утром, пока на лепестках сохранялась роса. Высушенные растения использовали для различных обрядов и хранили как оберег.

Хорошей приметой считалось помогать окружающим, проявлять щедрость и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации.

Что нельзя делать 18 июня

С наступлением вечера старались не выходить без особой необходимости из дома. По народным поверьям, ночные прогулки в этот день могли принести болезни и неприятности.

Особое значение придавали снам. Увиденное ночью держали в тайне, поскольку считалось, что рассказанный сон может потерять свою силу или исполниться совсем не так, как ожидалось.

Под запретом находились ссоры, скандалы и выяснение отношений.

Нельзя было отказывать в помощи тем, кто просит поддержки. Согласно поверьям, равнодушие могло обернуться потерей достатка и жизненной удачи.

Также не советовали выносить из дома мусор, старые вещи и золу. Считалось, что вместе с ними можно случайно избавиться от благополучия и семейного счастья.

Народные приметы на 18 июня

Ясная и солнечная погода обещает хороший урожай зерновых культур.

Туман над водой предвещает богатый грибной сезон.

Крик совы вечером или ночью считается предвестником дождя.

Дятел активно стучит по деревьям — скоро изменится погода и начнутся осадки.

Большое количество пауков указывает на продолжительное тепло.

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