Белое авто, желтая полоса и личный техпаспорт: как иногороднему водителю легализоваться в такси Петербурга

В Петербурге смогут работать в такси самозанятые из других регионов.

Власти Петербурга приняли в первом чтении новый законопроект.

Главная новость: теперь самозанятым водителям из других регионов могут разрешить официально работать в петербургском такси, сообщает "ДП".

Раньше для этого требовалась местная прописка. Теперь же человек с регистрацией в Ленобласти, Новгороде или любом другом городе сможет получить легальное разрешение.

Это логичный шаг. В конце прошлого года мигрантам запретили работать в такси, и отрасль «просела». Водителей стало не хватать, а те, кто остался, начали зарабатывать на 27% больше из-за повышенного спроса.

Новый закон должен привлечь в город рабочих из соседних регионов.

Главное условие: налоги в казну Петербурга

Город не просто «открывает двери», он хочет на этом заработать. Основное требование к иногородним — платить налог на профессиональный доход именно в бюджет Санкт-Петербурга.

Логика простая: работаешь здесь, портишь наши дороги — помогай их восстанавливать рублем.

Машина должна быть твоей

Здесь кроется самый жесткий фильтр. По новому закону самозанятый обязан быть собственником автомобиля.

Нельзя взять машину у жены или брата.

Нельзя работать на «аренде» у соседа.

Только личное авто, вписанное в техпаспорт на ваше имя.

Это сделано для того, чтобы было проще контролировать, кто именно сидит за рулем и кто несет ответственность за безопасность пассажира.

Что в итоге?

Закон направлен на то, чтобы «обелить» тех, кто уже и так таксует в Петербурге, приезжая из области.

Для пассажиров это хороший знак: чем больше легальных водителей, тем выше конкуренция и тем меньше вероятность, что цена взлетит до небес из-за отсутствия машин в округе.

Однако жесткое требование владеть машиной лично может отсечь часть желающих, у кого авто оформлено на родственников.

Поможет ли это окончательно сбить цены — увидим после окончательного принятия закона.

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит на заправках Петербурга.