Белое авто, желтая полоса и личный техпаспорт: как иногороднему водителю легализоваться в такси Петербурга

Власти Петербурга приняли в первом чтении новый законопроект.
Главная новость: теперь самозанятым водителям из других регионов могут разрешить официально работать в петербургском такси, сообщает "ДП".
Раньше для этого требовалась местная прописка. Теперь же человек с регистрацией в Ленобласти, Новгороде или любом другом городе сможет получить легальное разрешение.
Это логичный шаг. В конце прошлого года мигрантам запретили работать в такси, и отрасль «просела». Водителей стало не хватать, а те, кто остался, начали зарабатывать на 27% больше из-за повышенного спроса.
Новый закон должен привлечь в город рабочих из соседних регионов.
Главное условие: налоги в казну Петербурга
Город не просто «открывает двери», он хочет на этом заработать. Основное требование к иногородним — платить налог на профессиональный доход именно в бюджет Санкт-Петербурга.
Логика простая: работаешь здесь, портишь наши дороги — помогай их восстанавливать рублем.
Машина должна быть твоей
Здесь кроется самый жесткий фильтр. По новому закону самозанятый обязан быть собственником автомобиля.
- Нельзя взять машину у жены или брата.
- Нельзя работать на «аренде» у соседа.
- Только личное авто, вписанное в техпаспорт на ваше имя.
Это сделано для того, чтобы было проще контролировать, кто именно сидит за рулем и кто несет ответственность за безопасность пассажира.
Что в итоге?
Закон направлен на то, чтобы «обелить» тех, кто уже и так таксует в Петербурге, приезжая из области.
Для пассажиров это хороший знак: чем больше легальных водителей, тем выше конкуренция и тем меньше вероятность, что цена взлетит до небес из-за отсутствия машин в округе.
Однако жесткое требование владеть машиной лично может отсечь часть желающих, у кого авто оформлено на родственников.
Поможет ли это окончательно сбить цены — увидим после окончательного принятия закона.
Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит на заправках Петербурга.