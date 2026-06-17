«Профилактика» или дефицит? Что происходит на заправках Петербурга и стоит ли считать каждый литр

Многих напугала новость о лимите бензина в 100 литров на одну машину в Петербурге. В Смольном объяснили: это просто мера предосторожности, пишет "Деловой Петербург".
Так хотят отсечь тех, кто пытается перепродавать топливо или скупать его канистрами впрок. Для обычного водителя легковушки 100 литров — это два полных бака, так что большинство этой меры даже не заметит.
Власти уверяют: паниковать не стоит. Чиновники из Комитета по энергетике постоянно следят за запасами на нефтебазах. По их словам, ситуация в городе стабильная.
Основную часть рынка (более 70%) держат три гиганта — крупные нефтяные компании. У них всё работает в обычном режиме.
Если где-то и возникают очереди или пустые колонки, власти списывают это на временные проблемы с доставкой.
Что происходит на заправках?
Напомним, на некоторых АЗС ситуация была неоднозначной буквально несколько дней назад. Например, на заправках «Татнефти» в Петербурге ввели строгие ограничения:
- Бензин АИ-92 и АИ-95 — всего 20 литров в одни руки.
- Дизель — до 40 литров.
- Сначала платишь на кассе, потом заправляешься (режим предоплаты).
В целом, бензин в Петербурге есть. Проблемы носят локальный характер и касаются отдельных сетей.
Совет: если планируете долгую поездку за город, лучше заправьтесь заранее на крупных сетевых станциях, чтобы не столкнуться с лимитом в 20 литров где-нибудь на выезде из города.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Дрозденко обратил внимание на ситуацию с бензином.