«Профилактика» или дефицит? Что происходит на заправках Петербурга и стоит ли считать каждый литр

Власти объяснили, нужно ли петербуржцам беспокоиться.

Многих напугала новость о лимите бензина в 100 литров на одну машину в Петербурге. В Смольном объяснили: это просто мера предосторожности, пишет "Деловой Петербург".

Так хотят отсечь тех, кто пытается перепродавать топливо или скупать его канистрами впрок. Для обычного водителя легковушки 100 литров — это два полных бака, так что большинство этой меры даже не заметит.

Власти уверяют: паниковать не стоит. Чиновники из Комитета по энергетике постоянно следят за запасами на нефтебазах. По их словам, ситуация в городе стабильная.

Основную часть рынка (более 70%) держат три гиганта — крупные нефтяные компании. У них всё работает в обычном режиме.

Если где-то и возникают очереди или пустые колонки, власти списывают это на временные проблемы с доставкой.

Что происходит на заправках?

Напомним, на некоторых АЗС ситуация была неоднозначной буквально несколько дней назад. Например, на заправках «Татнефти» в Петербурге ввели строгие ограничения:

Бензин АИ-92 и АИ-95 — всего 20 литров в одни руки.

Дизель — до 40 литров.

Сначала платишь на кассе, потом заправляешься (режим предоплаты).

В целом, бензин в Петербурге есть. Проблемы носят локальный характер и касаются отдельных сетей.

Совет: если планируете долгую поездку за город, лучше заправьтесь заранее на крупных сетевых станциях, чтобы не столкнуться с лимитом в 20 литров где-нибудь на выезде из города.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Дрозденко обратил внимание на ситуацию с бензином.