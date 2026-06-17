Стоит ли отдыхать в Египте летом - есть преимущества и недостатки: выдержат только самые стойкие

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Жара круглый год и чистые пляжи: какие страны стоит посетить этим летом - заменят Египет и Турцию

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Сухая жара Египта против «все включено» в Турции: куда полететь из Петербурга летом за 160 тысяч

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Цены как в Турции, а сервис в 2 раза лучше: 3 курорта для бюджетного и комфортного отдыха в марте-апреле

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Цена квартиры, цена жизни: что скрывают петербургские «человейники»

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Всё раскуплено: на Новый год в Дубай и Египет мест нет, кроме тех, что по «золотой» цене

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