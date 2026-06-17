Стоит ли отдыхать в Египте летом - есть преимущества и недостатки: выдержат только самые стойкие

Летом начинается сезон отпусков, поэтому россияне планируют поездки на черноморское побережье, в Турцию и Египет. Из-за низких цен особой популярностью в июне, июле и августе пользуется Египет. Но стоит ли там отдыхать летом?
Преимущества летнего отдыха в Египте
- Доступные цены. Летом цены на местные отели снижаются, поэтому отдых смогут позволить себе даже люди с ограниченным бюджетом. Наблюдаются низкие стоимости и на развлечения.
- Комфортное купание. В летние месяцы вода в Красном море приобретает температуру парного молока.
- Небольшое количество туристов. Летом всегда меньше отдыхающих, чем в остальное время года. Проблем с нехваткой лежаков, мест у бассейна точно не будет.
Недостатки летнего отдыха в Египте
Основная проблема связана с сильной жарой. В дневное время суток температура на курортах Египта держится в районе +45 градусов. Переносить такую температуру очень сложно даже здоровым людям, из-за чего приходится выходить на улицу только утром или вечером.
Летом также проводятся различные экскурсии к пирамидам и другим достопримечательностям, но вынести их будет затруднительно, так как они проходят днем. Длительное нахождение на солнце может привести к тепловому удару, ожогам.
Как минимизировать последствия
Если вы выбрали для отдыха в Египте именно лето, то пользуйтесь солнцезащитными средствами, носите головной убор. При прогулках в сумке обязательно должна быть свежая вода.
Опыт автора
"Первый раз я была в Египте в августе, о чем сильно пожалела. На улице было так жарко, что приходилось просто сидеть в номере. Отдых был испорчен. Я готова переплатить за отпуск, но поехать в Египет в другие месяцы", - рассказала Полина Аксенова.
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