Городовой / Полезное / Стоит ли отдыхать в Египте летом - есть преимущества и недостатки: выдержат только самые стойкие
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Обычная и рядом не стояла: горячая мульча в один миг решит все проблемы — все дело в переработке Полезное
715 тысяч соседей, свой курорт и зоопарк: Приморский район превращается в «город будущего Новости Петербурга
Масло в фарше и нежный горошек: секрет «Скобелевских биточков» Новости Петербурга
Надела чулок на кабачок – и вызвала зависть соседей: инновационный лайфхак от агронома Давыдовой Полезное
Вне карты и вне закона: в Петербурге могут ввести штрафы за торговлю на частных участках без «метки» в схеме» Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Стоит ли отдыхать в Египте летом - есть преимущества и недостатки: выдержат только самые стойкие

Опубликовано: 17 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Стоит ли отдыхать в Египте летом - есть преимущества и недостатки: выдержат только самые стойкие
Стоит ли отдыхать в Египте летом - есть преимущества и недостатки: выдержат только самые стойкие
Legion-Media
Какие минусы имеет летний отдых в Египте

Летом начинается сезон отпусков, поэтому россияне планируют поездки на черноморское побережье, в Турцию и Египет. Из-за низких цен особой популярностью в июне, июле и августе пользуется Египет. Но стоит ли там отдыхать летом?

Преимущества летнего отдыха в Египте

  • Доступные цены. Летом цены на местные отели снижаются, поэтому отдых смогут позволить себе даже люди с ограниченным бюджетом. Наблюдаются низкие стоимости и на развлечения.
  • Комфортное купание. В летние месяцы вода в Красном море приобретает температуру парного молока.
  • Небольшое количество туристов. Летом всегда меньше отдыхающих, чем в остальное время года. Проблем с нехваткой лежаков, мест у бассейна точно не будет.

Legion-Media
Legion-Media

Недостатки летнего отдыха в Египте

Основная проблема связана с сильной жарой. В дневное время суток температура на курортах Египта держится в районе +45 градусов. Переносить такую температуру очень сложно даже здоровым людям, из-за чего приходится выходить на улицу только утром или вечером.

Летом также проводятся различные экскурсии к пирамидам и другим достопримечательностям, но вынести их будет затруднительно, так как они проходят днем. Длительное нахождение на солнце может привести к тепловому удару, ожогам.

Как минимизировать последствия

Если вы выбрали для отдыха в Египте именно лето, то пользуйтесь солнцезащитными средствами, носите головной убор. При прогулках в сумке обязательно должна быть свежая вода.

Legion-Media
Legion-Media

Опыт автора

"Первый раз я была в Египте в августе, о чем сильно пожалела. На улице было так жарко, что приходилось просто сидеть в номере. Отдых был испорчен. Я готова переплатить за отпуск, но поехать в Египет в другие месяцы", - рассказала Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Город России, который относится к труднодоступным.

В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью