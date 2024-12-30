Как правильно убрать дом под Новый год, чтобы привлечь удачу

Предновогодние дни — лучшее время для уборки, но петербуржцам стоит подойти к этому делу не только с привычной щеткой, но и с осознанностью. Как навести порядок в доме и одновременно избавиться от негатива в жизни.

Осознанность в уборке

Каждое действие во время уборки можно превратить в символический ритуал. Представляйте, что вместе с пылью и грязью вы очищаете не только дом, но и свою жизнь — от болезней, долгов и ссор. А весь собранный мусор нужно обязательно вынести за пределы квартиры, визуализируя, как вы избавляетесь от ненужного.

Влажная уборка с пользой

Во время мытья полов или других поверхностей важно представить, как с водой уходит все, что мешает жить. Никольская советует отказаться от использования старых вещей в качестве тряпок. Лучше выбросить их, чтобы не переносить на себя старую энергетику.

Маленькие ритуалы для счастья

Добавьте немного волшебства в процесс уборки. После завершения работы прозвоните помещение колокольчиком — это очистит пространство от негатива. А еще можно положить немного соли на бумагу в разных углах дома. Через сутки выбросите её — так вы избавитесь от негатива.

Мысли притягивают успех

Самое главное — уборка должна проходить в хорошем настроении. Представьте, что вместе с чистотой в дом приходит удача и благополучие, пишет источник. Пусть ваш дом засияет к Новому году, наполнившись светом, теплом и позитивной энергией!