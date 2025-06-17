Шедевр Фельтена в камне: чем чем запомнилось 17 июня в истории Петербурга

17 июня — день, который оставил свой след в истории Санкт-Петербурга. В этот день происходили важные события, которые повлияли на культуру, архитектуру и даже политику города.

1777: Закладка Чесменской церкви

В 1777 году была заложена церковь Рождества Иоанна Предтечи, известная также как Чесменская.

Перед входом в храм по повелению императрицы Екатерины II позднее появилась мраморная доска со следующей надписью:

«Сей храм сооружен во имя святого пророка предтечи и крестителя господня Иоанна в память победы над турецким флотом, одержанной при Чесме 1770 года в день его рождества. Заложен в 15-е лето царствования Екатерины II в присутствии короля шведского Густава III под именем графа Готландского и освящен 1780 июня 24 дня в присутствии его величества римского императора Иосифа II под именем графа Фалькенштейна».

Церковь была построена по проекту придворного архитектора Ю.М. Фельтена. Ее разместили в нескольких километрах от Санкт-Петербурга, недалеко от путевого дворца Екатерины (сейчас храм окружают улицы Гастелло, Ленсовета и Авиационная).

Любоваться храмом можно и сегодня. Несмотря на период запустения во время советской власти, возрождение Чесмы началось в 1990 году. Храм был передан епархии, а в 1998 году восстановили иконостас по проекту XVIII века.

1889: Открытие памятника принцу Ольденбургскому

В 1889 году перед главным фасадом Мариинской больницы на Литейном проспекте, 56 был торжественно открыт памятник принцу П.Г. Ольденбургскому.

По проекту скульптора, академика Императорской Академии художеств Ивана Николаевича Шредера, попечитель представлен во весь рост на гранитном пьедестале, на котором выбита надпись «Просвещенному благотворителю принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», памятник был снесен в 1930-м году. На его место установили чашу со змеей — символом медицины. Ее убрали только накануне празднования 300-летия Петербурга.

1961: Побег Рудольфа Нуриева — предательство или свобода выбора?

В 1961 году во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова знаменитый танцовщик Рудольф Нуриев попросил предоставить ему политическое убежище.

В Советском Союзе решение артиста было воспринято как предательство и его имя попало под запрет.

После распада страны Советов в 1995 году было принято постановление Конституционного суда Российской Федерации, оправдывающее Нуриева на основании закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». .

За границей Рудольфа ждал успех. Он работал в Королевском балете в Лондоне, главным хореографом Гранд-опера в Париже, а в Венской опере поставил «Лебединое озеро», исполнив главную партию в дуэте с Марго Фонтейн.

В последние годы жизни Нуриев выступал как дирижер, так как на сцену выходить в качестве танцора уже не мог. Умер великий артист 6 января 1993 года. Ему было 54 года. Врачи констатировали осложнения от СПИДа.

Память о прошлом — ключ к пониманию настоящего

17 июня — день, который соединил в себе разные эпохи и события, отразившиеся в истории Санкт-Петербурга. От закладки храма в честь воинской победы до открытия памятника благотворителю и побега великого танцовщика — все эти события оставили свой след в памяти города.