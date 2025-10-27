Как северное болото стало Невским проспектом: история строительства главной улицы города

Невский проспект — не просто улица, а символ Петербурга, его ось и визитная карточка. Главная магистраль города рождалась не сразу: её буквально вырезали из болот и лесов, соединяя центр молодой столицы с древней Русью.

Дорога между Адмиралтейством и монастырём

История Невского началась в самом начале XVIII века, когда Пётр I приказал связать два важнейших объекта — Адмиралтейство и Александро-Невский монастырь. От этих точек навстречу друг другу стали прокладывать дороги — будущие «адмиралтейскую» и «монастырскую» перспективы.

Работали пленные шведы и монахи, расчищая заболоченные берега и прорубая просеку сквозь лес.

Участок от монастыря строили с 1712 по 1718 год, он получил имя «Невская перспектива». Второй, ведущий от Адмиралтейства, завершили около 1720-го. Тогда же Пётр распорядился возвести мосты — через Фонтанку, Мойку и канал Кривушу. Так появились первые деревянные переправы, в том числе знаменитый Аничков мост.

Первая городская артерия

К 1720-м годам по обе стороны дороги начали расти каменные дома, лавки и трактиры. Улицу вымостили камнем, обсадили берёзами и осветили фонарями с маслом — по тем временам это было роскошью. Пленные шведы каждую субботу чистили мостовую, а иностранцы восхищались чистотой и протяжённостью «першпективы».

Но первые два отрезка, монастырский и адмиралтейский, не сошлись в одной линии — их нужно было соединить заново. Пётр повелел проложить новую прямую дорогу, чтобы вид от центра города открывался прямо на Троицкий собор лавры. Однако при жизни императора завершить проект не успели.

Как появилась единая магистраль

Только в 1760-х годах два отрезка наконец «встретились». Дорогу от Адмиралтейства продлили, устранив разрыв, а к 1780-м годам единая магистраль получила официальное имя — Невский проспект.

С тех пор он стал не просто дорогой, а сердцем Петербурга. К концу XVIII века вдоль Невского выросли дворцы и церкви, открылись торговые ряды, а сама улица превратилась в зеркало города, где на протяжении трёх веков отражаются все его эпохи и перемены.