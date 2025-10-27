Стоят ли «Элитные» пельмени из «Ермолино» 458-ми рублей? В составе свинина, говядина и «ливерная колбаса»

Что пишут в рецензиях обычные потребители из Петербурга и других регионов.

Когда нет ни сил, ни фантазии — всегда есть пельмени. На этот раз под прицелом оказались «Элитные» от «Ермолино» — те самые из линейки натурале, с гордым обещанием натурального состава и отменным вкусом.

Стоят ощутимо дороже обычных — около 458 рублей за килограмм (цена актуальна на момент написания заметки). Но стоят ли они своих денег? Вопрос с подвохом.

Проверка состава

Внутри всё прилично: свинина, говядина, лук, специи. Без сои, без механической обвалки — уже плюс. Минус — категория «В» и производство по ТУ, а не по ГОСТу. Калорийность стандартная — 296 ккал на 100 граммов.

Но по мнению отдельных пользователей, в составе этих пельменей есть и другие добавки: «Начинка — как ливерная колбаса» — пишет один из хейтеров.

Внешне и на вкус

Пельмени ровные, аккуратные, пахнут приятно. Варятся быстро, тесто не рвётся. Вкус — нормальный, чуть пряный, без «химозы».

Начинка сочная, в некоторых пельменях есть немного бульона — приятная деталь. На семейной дегустации блогера с Дзена мнения разделились: половина сказала «вкусно», половина — «обычно». Средний вердикт — честная четвёрка.

А вот что пишут покупатели

Мнения в комментариях — как всегда, от восторга до негодования:

«Ермолино не берём давно — всё несъедобное», «Во всех мясных полуфабрикатах один и тот же странный привкус». «Нашла острые косточки в начинке — второй раз купила, и снова то же самое», «А мне понравились — без запаха сои, вкус нормальный». «Элитные с говядиной хорошие, без курицы и без химии». «В наше время лучше лепить дома, чем играть в рулетку».

Итог

«Элитные» пельмени из «Ермолино» — не провал, но и не шедевр кулинарии. Если нужен полуфабрикат без сои и лишней химии, можно взять. Но ждать гастрономического чуда не стоит.