В Европе, что для нас курятина: почему в России козлятина в кулинарии не прижилась
Опубликовано: 27 октября 2025 13:30
мясо
В Европе, что для нас курятина: почему в России козлятина в кулинарии не прижилась
Фото: Городовой.ру

В отдельных регионах готовят, но массово нет. Даже на рынках не встретить.

В Европе козы — не экзотика, а традиция. В Италии, Испании и Греции козлят запекают целиком на праздники, делают рагу, паштеты, копчёности. Мясо нежное, диетическое, с минимумом жира. Там оно — еда для гурманов. У нас — почти невидимка.

Климат и экономика

Юг Европы — жара и камни, там корова не выживет. Коза ест всё, даже колючки, и живёт на склонах. А в России пастбища богаче, держать выгоднее коров и свиней — больше мяса, молока, сала. Коз оставляли для молока, но не для супа.

Вкус и привычка

Козлятина имеет характерный запах, который русской кухне чужд. Наши рецепты тяготели к мягким вкусам: свинина, курица, телятина. В Европе этот аромат любят и подчёркивают вином, розмарином, лимоном. У нас — морщатся.

Социальный шлейф

Коза в России долго считалась «бедным животным». Деревенская, неприбыльная, «на молоко детям». Отсюда и отношение: блюдо из козы — не праздничное, а выживание.

Возрождение

Теперь фермеры возвращают козлятину в моду. Диетологи хвалят — меньше жира, чем в курице, почти нет холестерина. Но пока это продукт для тех, кто знает, что вкус у свободы бывает резковатым.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
