Студенты смогут ездить бесплатно? Что готовит Госдума

В Московской области и Краснодарском крае студенты уже пользуются подобными льготами.

В России хотят ввести бесплатный проезд для студентов очной формы обучения вузов и колледжей на общественном транспорте в пределах региона, где они учатся.

Такая инициатива сейчас рассматривается в Госдуме и направлена в правительство на согласование.

Почему это важно?

Студенты часто живут далеко от учебных корпусов — в общежитиях или съемных квартирах, и им приходится много ездить по городу: на пары, в библиотеки, на практику, на мероприятия, сообщают Риа Новости.

При этом стипендии зачастую едва хватает на самые необходимые расходы. Бесплатный проезд поможет студентам больше сосредоточиться на учебе и участвовать в жизни университета и города.

Что именно предлагают?

Бесплатный проезд будет распространяться на все виды общественного транспорта, кроме такси и маршруток.

Льгота будет действовать в пределах региона, где находится учебное заведение. Право на бесплатный проезд получат только студенты очной формы обучения колледжей и вузов.

Сегодня подобные льготы есть только в нескольких регионах — Москве, Московской области, Петербурге и Краснодарском крае, и условия там сильно различаются.

Новый законопроект предлагает установить единые правила на федеральном уровне, чтобы уравнять права студентов по всей стране.

Аналогии и дополнительные льготы

Стоит отметить, что сейчас студенты уже имеют скидки на проезд в пригородных электричках и поездах дальнего следования — до 50% и 25% соответственно.

Введение бесплатного проезда в городском транспорте стало бы логичным продолжением поддержки студентов.

Если законопроект будет принят, это станет важным шагом к социальной поддержке студентов и развитию образовательной среды в стране.

Пока инициатива находится на стадии рассмотрения, но уже вызвала широкий общественный резонанс.

«Все мы знаем как это работает, где-то дав льготу, отберут у другого. Так и вопрос в этом случае, поднимется ли стоимость проезда для остальных смертных?», — спрашивают пользователи соцсетей.

В то же время многие вспомнили про пенсионеров и школьников, которые также нуждаются в поддержке.