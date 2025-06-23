Студенты смогут ездить бесплатно? Что готовит Госдума

В России хотят ввести бесплатный проезд для студентов очной формы обучения вузов и колледжей на общественном транспорте в пределах региона, где они учатся.
Такая инициатива сейчас рассматривается в Госдуме и направлена в правительство на согласование.
Почему это важно?
Студенты часто живут далеко от учебных корпусов — в общежитиях или съемных квартирах, и им приходится много ездить по городу: на пары, в библиотеки, на практику, на мероприятия, сообщают Риа Новости.
При этом стипендии зачастую едва хватает на самые необходимые расходы. Бесплатный проезд поможет студентам больше сосредоточиться на учебе и участвовать в жизни университета и города.
Что именно предлагают?
Бесплатный проезд будет распространяться на все виды общественного транспорта, кроме такси и маршруток.
Льгота будет действовать в пределах региона, где находится учебное заведение. Право на бесплатный проезд получат только студенты очной формы обучения колледжей и вузов.
Сегодня подобные льготы есть только в нескольких регионах — Москве, Московской области, Петербурге и Краснодарском крае, и условия там сильно различаются.
Новый законопроект предлагает установить единые правила на федеральном уровне, чтобы уравнять права студентов по всей стране.
Аналогии и дополнительные льготы
Стоит отметить, что сейчас студенты уже имеют скидки на проезд в пригородных электричках и поездах дальнего следования — до 50% и 25% соответственно.
Введение бесплатного проезда в городском транспорте стало бы логичным продолжением поддержки студентов.
Если законопроект будет принят, это станет важным шагом к социальной поддержке студентов и развитию образовательной среды в стране.
Пока инициатива находится на стадии рассмотрения, но уже вызвала широкий общественный резонанс.
«Все мы знаем как это работает, где-то дав льготу, отберут у другого. Так и вопрос в этом случае, поднимется ли стоимость проезда для остальных смертных?», — спрашивают пользователи соцсетей.
В то же время многие вспомнили про пенсионеров и школьников, которые также нуждаются в поддержке.