Как трамвай и телефон одновременно сближали и делили петербуржцев на рубеже веков
Как трамвай и телефон одновременно сближали и делили петербуржцев на рубеже веков

Опубликовано: 19 января 2026 14:16
 Проверено редакцией
Городовой ру

Технический прогресс создал общую материальную среду, но переживался и использовался разными классами по-разному, углубляя и одновременно сглаживая социальные различия.

Транспортная революция: трамвай и ритм города

  • Для среднего класса и рабочих: электрический трамвай (с 1907) унифицировал временные затраты на дорогу.

Рабочий с Выборгской мог доехать до завода на Нарвской заставе, служащий — из Лесного в центр. Это привязывало людей к графику («успеть на трамвай»), но и расширяло географию доступного жилья, отделяя работу от места проживания.

  • Для элиты: автомобиль (к 1914 их было около 3 тысяч) стал новым символом статуса, дающим несравнимую свободу и скорость.

Трамвай для них был «толкучкой».

Коммуникационная революция: телефон и пресса

  • Телефон: В 1910-х он появился не только в учреждениях и особняках, но и в конторах, лучших доходных домах.

Для бизнеса и среднего класса это ускорило дела, для светской жизни — организацию визитов. Но для большинства рабочих и бедняков телефон оставался абстракцией; они общались лично во дворах и лавках.

  • Массовая пресса: Дешёвые газеты («Копейка», «Петербургский листок») создали общее информационное поле.

И дворник, и студент, и купец утром читали одни и те же новости о Думе, войне и городских происшествиях, формируя некое подобие «общественного мнения».

Бытовая инфраструктура: водопровод, электричество, канализация

Центральное отопление, ванная и ватерклозет в квартире были атрибутом элитного и среднего жилья. В рабочих казармах и трущобных углах продолжали пользоваться уличными колонками и «нужниками» во дворах.

Однако сама норма гигиены менялась. Общественные бани (как знаменитые «Сандуны» на Миллионной) стали необходимостью даже для тех, у кого не было своего водопровода.

Электрическая лампочка, пусть одна на комнату, побеждала коптящую керосинку даже в бедных жилищах.

Новые технологии создали более быстрый, связанный и в чём-то более стандартизированный ритм городской жизни. Они сглаживали бытовую пропасть между верхом и низом (все ездили на трамвае, читали газеты), но одновременно создавали новые маркеры неравенства (автомобиль, телефон в квартире, отдельная ванная).

Повседневность стала технологичной, а значит — более зависимой от городских систем и более уязвимой в случае их сбоя.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
